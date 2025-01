Liczba polskich turystów w Chorwacji znowu urosła. Do prawie 1,2 miliona

Według Chorwackiego Banku Narodowego w pierwszych dziewięciu miesiącach 2024 roku zagraniczni turyści zostawili w Chorwacji około 13,2 miliarda euro, a to o 224 miliony euro (1,7 procent) więcej niż tym samym okresie roku 2023.

Polacy coraz chętniej spędzają wakacje w Chorwacji Od początku tego roku do końca listopada Chorwację odwiedziło 1,16 miliona Polaków. To o 7,5 procent więcej niż rok wcześniej - informuje na podstawie danych z systemu eVisitor dyrektor przedstawicielstwa Chorwackiej Wspólnoty Turystycznej w Polsce Małgorzata Kowalska.

Chorwacka turystyka bije rekord za rekordem

- Możemy być bardzo zadowoleni ze wszystkich wyników turystycznych w 2024 roku, w tym wskaźników finansowych, ponieważ pod każdym względem osiągnęliśmy kolejne rekordy. Szczególnie cieszy nas, że największy wzrost zanotowaliśmy przed i po sezonie, co potwierdza, że stajemy się całorocznym kierunkiem turystycznym. W okresie przedsezonowym, tj. od 1 stycznia do 31 maja, liczba przyjazdów do Chorwacji wzrosła o 11 procent, a noclegów o 12,5 procent, natomiast od 1 października do 31 grudnia odpowiednio o 10,3 procent i 9,7 procent - mówi minister turystyki i sportu Chorwacji Tonči Glavina, cytowany w komunikacie.

- Wdrażane przez nas reformy i silne wsparcie finansowe rządu dla inwestycji w sektor turystyki publicznej i prywatnej stanowią podstawę sukcesu i konkurencyjności chorwackiej turystyki. Będziemy kontynuować te działania także w tym roku - zapowiada minister.

- Chorwacka turystyka w 2024 roku osiągnęła znakomite wyniki mimo wymagających warunków rynkowych. Jest to dowód siły i rozpoznawalności chorwackiej marki turystycznej, ale i zaangażowania pracowników sektora turystycznego. Przed nami nowy rok, który przynosi nowe wyzwania. Dla branży turystycznej kluczowe będą konkurencyjność cenowa, bezpieczeństwo destynacji i zrównoważony rozwój turystyki. Na te aspekty będziemy zwracać szczególną uwagę, aby pobudzać dalszy wzrost ruchu ze szczególnym uwzględnieniem okresów przed i po sezonie, jak również części kontynentalnej naszego kraju - dodaje dyrektor Chorwackiej Wspólnoty Turystycznej Kristjan Staničić.