Turystyczna Organizacja Otwarta rusza na pomoc bułgarskiej turystyce

TOO widzi też jeszcze jedną misję do spełnienia przez oddział TOO w Bułgarii – zachęcenie do pracy w turystyce kobiet, które dotąd zajmowały się jedynie domem i rodziną, aktywizowanie ich zawodowo. Kobiety po czterdziestce po przeszkoleniu mogłyby pracować w hotelach, restauracjach i biurach podróży, gdzie brakuje rąk do pracy – wskazuje Dybaś-Grabowska.

Brakuje nowoczesnych narzędzi internetowych

TOO zauważyło też, że bułgarska branża turystyczna jest nie tylko rozproszona, ale i nie przyzwyczajona do współpracy na własnym rynku, nie ma też nowoczesnych narzędzi do pracy, jak na przykład system rezerwacyjny, obejmujący oferty różnych touroperatorów. Tu też polska organizacja widzi dla siebie pole do działania i przekazywania doświadczeń.

- Myślimy też, jak spowodować, żeby nie tylko Polacy jeździli do Bułgarii wypoczywać, ale też, żeby Bułgarzy odwiedzali Polskę. Ciągle za mało o sobie wiemy. Na przykład, że zimą można spędzić urlop na nartach w Bułgarii. Dlatego zamierzamy również promować wzajemnie oba kraje – wyjaśnia Dybaś-Grabowska. - TOO Bułgaria ma być pomostem między oboma krajami.

Czytaj więcej Popularne Trendy Bułgaria – Polacy na piątym miejscu wśród gości zagranicznych Narodowy Instytut Statystyki Bułgarii podsumował ruch turystyczny w Bułgarii od stycznia do października 2021 roku. W tym czasie kraj odwiedziło 3,3 miliona gości zagranicznych – informuje Narodowe Przedstawicielstwo Turystyczne Bułgarii.

Oddział TOO Bułgaria jest zarejestrowany w Burgas, a jego siedziba znajduje się na Starym Mieście w Nesebyrze. Szefową oddziału została Magdalena Tekla, polska przewodniczka, pilotka i rezydentka mieszkająca od 12 lat w Burgas. Do jego zarządu weszli jeszcze Alina Dybaś-Grabowska i pełnomocnik zarządu TOO Łukasz Mikosz. Wszyscy - jak podkreślają - pracują na rzecz organizacji społecznie.



W rozmowie z serwisem Turystyka.rp.pl Alina Dybaś-Grabowska ujawnia, że jej organizacja pracuje już nad otwarciem oddziałów w dwóch innych krajach.