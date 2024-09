Polscy hotelarze: Mamy siedem problemów do rozwiązania

Na trzecim miejscu Węgłowski wskazał jako zadanie dla Izby - przeciwdziałanie negatywnym praktykom internetowych platform pośredniczących w sprzedaży noclegów (z ang. OTA). - Problem się ciągnie co najmniej od dziesięciu lat. Chcemy chronić zwłaszcza małe hotele, niemające ochrony wynikającej z przynależności do dużych sieci - podkreślał.

Jak dodał, zmiana przepisów unijnych nie rozwiązuje wszystkich problemów. - Obiecujemy, że będziemy mocno walczyli, żeby wdrożyć te rozwiązania do krajowego porządku prawnego - zadeklarował, chociaż jak zaraz dodał, "proces legislacyjny jest długi", może więc nie wystarczyć czasu obecnym władzom IGHP, których kadencja kończy się za 14 miesięcy.

Kategoryzowanie hoteli i innych mieszkań?

Kolejnym problemem, na rozwiązanie którego czeka branża turystyczna, jest wdrożenie do polskiego prawa europejskiego systemu kategoryzowania hoteli, w skrócie zwanego HSU, od angielskiej nazwy Hotelstars Union. - Postulujemy, żeby uaktualnić przepisy kategoryzacyjne z 2004 roku. Minister Nitras wstępnie mówi, że jest "za", ale ma też w głowie chęć skategoryzowania innych niż hotele obiektów wynajmowanych turystom. A to naszym zdaniem jest zadanie niezwykle trudne do przeprowadzenia, bo wymagające zmiany wielu przepisów. Tymczasem samo HSU jest łatwe do wprowadzenia - wystarczy zmienić załącznik do rozporządzenia.

Czytaj więcej Hotele Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego ma nowego sekretarza generalnego Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego powołała na stanowisko sekretarza generalnego Krzysztofa Szadurskiego.

Zrównoważony rozwój - to następne wyzwanie, przed którym stoi branża turystyczna. Nie da się go uniknąć - szczególnie małe hotele potrzebują wsparcia. IGHP chciałoby pomóc im w zdobywaniu funduszy na finansowanie wdrażania zrównoważonego zarządzania.

- Współpraca z partnerami zewnętrznymi to kolejny temat, który kontynuujemy. On dotyczy takich instytucji, jak Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Edukacji Narodowej, i organizacji, jak Polska Organizacja Turystyczna, Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego, Polskie Hotele Niezależne, Polska Izba Turystyki, Lewiatan i Rada Przemysłu Spotkań i Wydarzeń Tugether. Szczególnie ci ostatni to są nasi sprzymierzeńcy, bo pracują na rynku turystycznym i hotelowym. Chociaż każda działa odrębnie, to jednak łączy ich duża wspólnota celów.