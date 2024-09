Polska będzie miała turystyczny rekord - najdłuższy hotel w Europie. Nie nad morzem

Czterogwiazdkowy hotel, który będzie działał pod należącą do firmy Accor marką Mercure, leży u podnóża Skrzycznego - najwyższego szczytu Beskidu Śląskiego (1237 metrów n.p.m.), na wysokości 660 metrów n.p.m., co czyni zeń jeden z najwyżej położonych obiektów hotelowych w Polsce. Jest on także najdłuższym, bo mierzącym 330 metrów, hotelem w Europie.

Mercure Szczyrk Resort powstał w miejscu ośrodka wypoczynkowego z czasów PRL-u Orle Gniazdo, należącego do Huty Katowice. Projekt budynku stworzyło konsorcjum Pracownia Architektoniczna ARC i Gronner&Rączka Architekci, a wystrój wnętrz jest dziełem Biura Architektonicznego Q2Studio. Właścicielem obiektu jest firma Beskid Resort Properties, operatorem zaś Hotel Professionals Management Group.

Choć hotel został całkowicie przebudowany i zyskał kilka kondygnacji, kształtem nawiązuje według projektantów do dawnej nazwy.