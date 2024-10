TOO: Rząd tylko udaje, że spieszy z pomocą po powodzi branży turystycznej

4. W/w ministrowie w drodze rozporządzenia określają szczegółowy tryb udzielania przez UFG dotacji, ich maksymalną wysokość i mając na uwadze zapewnienie jasności i przejrzystości gospodarowania środkami.

Konkluzja taka, że tak naprawdę nic nie wiemy. Projektu rozporządzenia brak, szczegółów ze strony MSiT brak, a tak naprawdę uruchomienia tych środków w obecnej sytuacji nie ma się co spodziewać. Z jednej strony już za późno, z drugiej strony brak dobrej woli po stronie MSiT. Rozwiązanie bardziej na przyszłość, niż stanowiące realną pomoc dla OT w związku z powodzią 2024.

Dodatkowo, o czym cisza w przekazie medialnym, specustawa dodaje do przychodów Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu, wpłaty z Turystycznego Funduszu Zwrotów pochodzące ze zwrotów organizatorów, którzy skorzystali z pożyczek z TFP. Środki te będą mogły trafić do zadań związanych z turystyką, ale zgodnie z przepisami chodzi o rozwój turystyki społecznej sprzyjającej aktywności fizycznej społeczeństwa. Zatem kolejny raz środki z turystyki zasilą oczko w głowie MSiT czyli sport. Wydaje się, że nasze turystyczne fundusze to podręczne skarbonki ministerstwa, a turystyka nadal czeka na konkretne wsparcie, o szczegóły, zakres pomocy, jasne warunki jej udzielania, a nie obietnice składane w blasku fleszy.

Turystyczna Organizacja Otwarta od początku podkreśla, że tryb uruchamiania TFP oraz sposób wnioskowania o zwroty-pożyczki należy zmienić. Obecne przepisy z jednej strony działają na niekorzyść małych organizatorów i czynią fundusz niedostępnym dla nich, a z drugiej strony są niezgodne z dyrektywą, która wyznacza maksymalny termin 14 dni na zwrot wpłat (w przypadku procedury TFP termin 14 dni liczy się od weryfikacji wniosku, a ta, trwa od 30 dni do nawet 4 miesięcy). TOO wielokrotnie apelowała do Ministerstwa Sportu i Turystyki o stosowne zmiany. Turystyczny Fundusz Pomocowy powinien być dostępny w każdym czasie, dla organizatorów, którzy spełniają przesłanki skorzystania z jego środków i tylko w takiej formie będzie stanowił realną pomoc w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności. Nie powinno być także wymagane wnioskowanie o wypłatę przez podróżnego, gdyż już samo jego odstąpienie od umowy, lub rozwiązanie umowy przez organizatora stanowi przesłankę do zwrotu.