PIT: Turystyczny Fundusz Pomocowy zamiast pożyczać pieniądze będzie je wypłacać

Zgodnie z nowymi zapisami MSiT miałoby do dyspozycji na dotacje maksymalnie 20 proc. środków zebranych przez TFP – na dziś według tej koncepcji do wykorzystania byłoby maksymalnie 50 mln zł pochodzących z zebranych dotychczas składek. W jakiej ostatecznie wysokości i z przeznaczeniem na jakie konkretne przypadki środki te zostaną wykorzystane, na ten moment trudno określić. Więcej będzie można powiedzieć, kiedy pojawi się rozporządzenie do ustawy.

- Na razie koncepcja nie zakłada wypłaty środków w sytuacji, kiedy NNO (pojęcie szersze niż klęska żywiołowa) wystąpią w miejscu docelowym, ale mamy nadzieję, że w toku dalszych rozmów uda nam się poszerzyć zasady korzystania z niego. Najważniejsze, że procedowane obecnie zmiany w przepisach pozostaną już w naszym porządku prawnym, co oznacza, że nawet jeśli obecnie oddana do dyspozycji kwota nie zostanie w pełni wykorzystana – część biur już sobie poradziła z problemami wynikającymi z powodzi i o dotacje występować nie będzie, to gdyby w przyszłości doszło do podobnych zdarzeń, mechanizm działania będzie już przygotowany – podsumowuje prezes PIT".