Czy nieobecność rezydenta to wada wycieczki? Sąd w Monachium odrzuca skargę turysty

Postęp technologiczny, a zwłaszcza rozwój komunikacji mobilnej, coraz wyraźniej wpływa na sposób podróżowania – nie zawsze jednak ku zadowoleniu wszystkich. Jak pokazuje sprawa rozpatrywana przez sąd cywilny w Monachium, niektórzy turyści mają wobec nowoczesnych rozwiązań poważne zastrzeżenia.

Publikacja: 21.10.2025 12:11

Czy nieobecność rezydenta to wada wycieczki? Sąd w Monachium odrzuca skargę turysty

Foto: Adobe Stock

Marzena Buczkowska-German

Mieszkaniec Monachium wykupił u jednego z organizatorów turystyki siedmiodniową wycieczkę zorganizowaną do Dubaju w cenie 774 euro. Po powrocie z wakacji mężczyzna zgłosił liczne zastrzeżenia dotyczące przebiegu imprezy i zażądał zwrotu 400 euro – czyli ponad połowy zapłaconej kwoty.

Największe rozczarowanie turysty wzbudziło to, że niemieckojęzyczny rezydent nie był przez cały czas obecny na miejscu, lecz pozostawał z uczestnikami w kontakcie wyłącznie przez komunikator WhatsApp.

Sąd Rejonowy w Monachium uznał jednak, że taki stan nie stanowi wady imprezy turystycznej w rozumieniu przepisów prawa. Zasądzono jedynie obniżkę ceny w wysokości 4,84 euro – za niezrealizowaną wizytę w forcie Al-Fahidi w centrum Dubaju.

W pozostałym zakresie powództwo zostało oddalone, podaje gazeta „Sueddeutsche Zeitung” w swoim elektronicznym wydaniu.

Brak rezydenta na miejscu to nie wada usługi

W uzasadnieniu wyroku sąd stwierdził, że „brak niemieckojęzycznego rezydenta na miejscu” nie jest odchyleniem od umówionej usługi turystycznej. Organizator, zgodnie z własnymi zapewnieniami, zagwarantował „kwalifikowanego, niemieckojęzycznego rezydenta”.

Zdaniem sądu, oznacza to, że w trakcie całej podróży miała być dostępna osoba posługująca się językiem niemieckim, z którą można się skontaktować w razie potrzeby. Warunek ten został, jak uznał sąd, spełniony. Rezydent był bowiem osiągalny, choć nie osobiście, za pośrednictwem komunikatora WhatsApp.

Rezydent to nie przewodnik

W dalszej części uzasadnienia sąd wskazał, że organizator nie miał obowiązku osobistego towarzyszenia uczestnikom podczas wszystkich punktów programu. W przypadku imprez zorganizowanych „nie jest też branżowym standardem”, aby rezydent był obecny przez cały czas trwania wycieczki – w przeciwieństwie do przewodnika miejskiego, którego rola polega właśnie na stałym towarzyszeniu turystom i objaśnianiu odwiedzanych miejsc.

W omawianej sprawie organizator turystyki zobowiązał się jedynie do zapewnienia niemieckojęzycznego kontaktu na miejscu, który miał służyć pomocą w razie ewentualnych problemów lub reklamacji. Sąd uznał, że warunek ten został spełniony.

Wyrok prawomocny

Wyrok Sądu Rejonowego w Monachium (sygn. akt 158 C 14594/23) jest prawomocny.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Niemcy Azja Zjednoczone Emiraty Arabskie Dubaj wycieczka objazdowa proces sądowy

