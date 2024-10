Prezes PIT: Ceny wycieczek mogą się dynamicznie zmieniać. Potwierdził to sąd

Wyrok holenderskiego sądu skomentował tymczasem prezes Polskiej Izby Turystyki i członek zarządu Europejskiej Organizacji Związków Agentów Turystycznych i Biur Podróży Unii Europejskiej Paweł Niewiadomski. Publikujemy całą jego wypowiedź.



"Dynamiczne pakietowanie to jeden z kierunków rozwoju turystyki zorganizowanej. Że właśnie tą drogą należy podążać, przekonani są najwięksi rynkowi gracze. Przypomnijmy, chodzi o oferty tworzone w czasie rzeczywistym na bazie dostępnych usług takich jak przelot i zakwaterowanie. Do tego można dołożyć jeszcze inne świadczenia, takie jak transfer, ubezpieczenie czy wycieczki fakultatywne, ale w podstawowej formie chodzi właśnie o połączenie w jedną całość transportu i noclegu.

Pakiety dynamiczne to produkty ze wszech miar wygodne – dla touroperatora, ponieważ nie ponosi ryzyka biznesowego wynikającego z konieczności kontraktowania miejsc w samolocie i w hotelach, dla usługodawców, bo w ostatniej chwili mogą sprzedać miejsca, które pozostały niezapełnione, i w końcu dla klienta, który ma dostęp do niestandardowej oferty, stworzonej według jego potrzeb, to on bowiem określa miejsce wylotu, powrotu, rodzaj zakwaterowania i długość pobytu. Sam ustala też daty wyjazdu, które mogą być niedostępne w standardowych ofertach touroperatorów.

Niestety, pakiety dynamiczne z perspektywy obrońców praw konsumenckich mają pewną wadę – ich cena, jak sama nazwa mówi, może się zmieniać w dynamiczny sposób. Czasem idą w górę, czasem w dół. Wszystko dlatego, że składowe pakietu są dostępne w danej stawce tylko w określonym czasie. Niekiedy cena zmienia się po kilku dniach, innym razem po kilkunastu sekundach – wszystko zależy od popytu. I właśnie fakt ten za wadę uznał polski Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który zarzucił działającym na naszym rynku internetowym agentom wprowadzanie klientów w błąd. Na jednego z agentów nałożył nawet karę, od której ten się odwołał.

Jak ta sprawa może się zakończyć? Na przykład tak jak w Holandii. Tamtejszy urząd będący odpowiednikiem polskiego UOKiK ukarał finansowo trzy biura podróży, zarzucając im wprowadzanie klientów w błąd, ponieważ prezentowane przez nich ceny zmieniały się w zależności od momentu, w którym internauci je sprawdzali. Przedsiębiorcy odwołali się od tej decyzji do sądu i sprawę wygrali. Sędzia uznał, że ponieważ biura nie mają wpływu na zmiany cen składowych pakietów turystycznych, nie można tych wahnięć uznać za nieuczciwe praktyki handlowe.

Przypadek z Holandii jest podobny do polskiego. Nasz urząd również uznał, że biura wprowadzają klientów w błąd. Na nic się zdały tłumaczenia, że istotą pakietów dynamicznych jest właśnie to, że są potwierdzane w systemach usługodawcy w momencie, kiedy klient o nie zapyta. W sprawę angażowała się również Polska Izba Turystyki i inne organizacje reprezentujące przedsiębiorców turystycznych, niestety argumenty okazały się niewystarczające do odstąpienia przez UOKiK od postępowania.