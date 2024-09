Woda zalewa południowo-zachodnią Polskę. Branża turystyczna woła o pomoc

Polska Izba Turystyki: Konieczna pomoc dla branży turystycznej

Głos zabrała też Polska Izba Turystyki. Jak czytamy w jej wpisie na Facebooku, uruchomiła ona "internetowy kanał zgłaszania problemów przedsiębiorców w związku z sytuacją powodziową. Każdy dotknięty kataklizmem podmiot z naszej branży może to zrobić poprzez specjalnie utworzony formularz". Jak dodaje, zebrane informacje pomogą PIT "w dalszych działaniach i rozmowach (m.in. z administracją publiczną) na temat sytuacji branży".

PIT również napisał do Ministerstwa Sportu i Turystyki. "Wielu przedsiębiorców, w tym organizatorzy imprez turystycznych, właściciele obiektów noclegowych oraz inni usługodawcy, zmuszonych było do odwołania licznych wydarzeń i imprez turystycznych, co doprowadziło do znacznych strat finansowych. Obecna sytuacja sprawia, że podmioty branży turystycznej stoją przed ogromnymi wyzwaniami, które mogą zagrozić dalszemu funkcjonowaniu ich działalności" - czytamy w liście podpisanym przez prezesa Pawła Niewiadomskiego.

Niewiadomski postuluje w nim "uruchomienie wsparcia finansowego ze wszelkich dostępnych źródeł państwowych dla przedsiębiorców dotkniętych kataklizmem". A jeśli pojawią się "konkretne wnioski lub sygnały" od organizatorów imprez turystycznych, którzy chcieliby skorzystać z Turystycznego Funduszu Pomocowego, także uruchomienie tego narzędzia.

Jak dodaje, "już teraz powinniśmy się zastanowić nad wzmocnieniem promocji regionu oraz przygotowaniu przyszłej kampanii promocyjnej, aby po uspokojeniu sytuacji przyciągnąć turystów i wesprzeć odbudowę lokalnej gospodarki".

Z kolei Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego włączyła się w pomoc powodzianom powołując Hotelowy Sztab Kryzysowy. "Skupiamy się na pracy w dwóch obszarach – pomocy dla hoteli dotkniętych powodzią (również niebędących członkami IGHP!) oraz dla ewakuowanej ludności" - deklaruje organizacja na swoim profilu facebookowym. I zachęca do zgłaszania się zarówno hoteli poszkodowanych w powodzi, jak i tych, które mogą udzielić schronienia ludziom pozbawionym dachu nad głową.

Minister sportu i turystyki zdecyduje o uruchomieniu pożyczek

Z nieoficjalnych informacji uzyskanych przez naszą redakcję w MSiT wynika, że żaden poszkodowany nie zgłosił jeszcze bezpośrednio chęci skorzystania z pożyczki z TFP. Niemniej, jutro nad uruchomieniem tego Funduszu ma się naradzić z ministrem finansów (zgodnie z ustawą potrzebna jest wspólna decyzja) sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki odpowiedzialny za turystykę, Piotr Borys. Nie jest więc wykluczone, że decyzja zostanie ogłoszona we wtorek.