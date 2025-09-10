Zbankrutował Visit Kent. Białe klify Dover bez promocji?

Aktualizacja: 10.09.2025 08:38 Publikacja: 10.09.2025 00:30
Zbudowane z kredy klify są jednąznajwiększych atrakcji hrabstwa Kent
Foto: PAP/Photoshot, Dave Porter
O bankructwie poinformowała rada hrabstwa Kent, największy z samorządów wchodzących w skład organizacji. – To smutny dzień dla hrabstwa Kent, który niewątpliwie wpłynie na wizerunek i zasięg marketingowy naszego znakomitego hrabstwa jako destynacji turystycznej – skomentował wydarzenie członek gabinetu rady hrabstwa Paul King, odpowiedzialny za sprawy rozwoju gospodarczego i rewitalizacji wybrzeża. – „Ogród Anglii” (tak określany jest Kent – red.) jest narodowym skarbem, ale wciąż musi zabiegać o czas i pieniądze ludzi na niezwykle konkurencyjnym rynku. Visit Kent odgrywał w tym ważną rolę. 23-letnia obecność Visit Kent na rynku zaowocowała wzmocnieniem wizerunku regionu wśród turystów, a w konsekwencji zwiększeniem znaczenia turystyki dla rozwoju lokalnej gospodarki.
Turystyka w hrabstwie przynosi lokalnej gospodarce 4 miliardy funtów i zapewnia 81,5 tysiąca (11 procent) wszystkich miejsc pracy.
Upadłość Visit Kent ma związek z zakończeniem funkcjonowania Go To Places – organizacji, która zarządzała tą marką, jak również brandem Visit Herts. Przewodniczący Go To Places, Doug Bannister, wyjaśnił, że decyzja o zakończeniu działalności była efektem „trudnego klimatu gospodarczego” i „rosnących kosztów sektora [turystyki]”, które sprawiły, że działalność stawała się ostatnimi czasy coraz mniej opłacalna.
– To nie jest decyzja podjęta lekkomyślnie. Sytuacja nie wynika z pojedynczej decyzji czy porażki, ale ze złożonych i trudnych okoliczności, które odzwierciedlają szerszą presję ekonomiczną, z jaką boryka się brytyjski sektor publiczny i turystyczny – stwierdził Bannister. – Jesteśmy niezmiernie dumni z tego, co wspólnie osiągnęliśmy i z roli, jaką odegraliśmy w promowaniu lokalnych destynacji, wspieraniu firm i wzbogacaniu życia społeczności.
Bannister potwierdził, że koniec funkcjonowania Visit Kent to również pokłosie cięć budżetowych, jakich doświadczyła w tym roku Visit Britain powołana do promowania Wielkiej Brytanii. W kwietniu 2025 roku okazało się, że brytyjski rząd obciął budżet Visit Britain na ten rok fiskalny o 42 procent. Na realizację działań promujących Wyspy jako kierunku turystycznego, instytucja ta dostała niecałe 11 milionów funtów zamiast wcześniejszych prawie 19 milionów.
Wygląda jednak na to, że Kent nie zostanie pozostawiony sam sobie w kwestii promocji turystycznej. Dzień po opublikowaniu informacji o upadłości Visit Kent, rada hrabstwa poinformowała o planach powołania nowej organizacji. Samorząd zobowiązał się też do finansowania działalności nowego podmiotu. – Uważamy, że jednym z naszych głównych zadań jest inwestowanie w gospodarkę turystyczną – stwierdził Paul King, dodając, że nowa organizacja będzie wspierać promocję, współpracując z atrakcjami turystycznymi w hrabstwie.
Położone w południowo-wschodniej części Anglii hrabstwo Kent, najbliżej kontynentalnej Europy ze wszystkich hrabstw w Anglii, szczyci się trasami rowerowymi i ścieżkami spacerowymi, w tym na wybrzeżu. Jedną z największych atrakcji hrabstwa są Białe Klify w Dover. Turyści przyjeżdżają tu też zwiedzać katedrę w Canterbury, zamki Leeds, Rochester i Hever i zamek w Dover. Kent jest też jednym z najważniejszych angielskich producentów wina, gości więc turystów zainteresowanych enoturystyką i turystyką kulinarną.
