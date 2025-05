Brytyjczycy mają porozumienie z Unią Europejską. Ich podróże mają być łatwiejsze

W Wielkiej Brytanii odbył się szczyt z przedstawicielami Unii Europejskiej, w czasie którego osiągnięto różne porozumienia. Jedno z nich dotyczy podróżowania - pisze „Guardian” w swoim elektronicznym wydaniu. Strony zgodziły się, że po wprowadzeniu unijnego Systemu Wjazdu/Wyjazdu (EES) nie będzie przeszkód prawnych, by obywatele brytyjscy podróżujący do i z państw członkowskich UE korzystali z e-bramek.

Rząd przyznał jednak, że system EES nie zacznie obowiązywać przed październikiem, a jego wdrożenie ma przebiegać stopniowo przez sześć miesięcy – aż do kwietnia 2026 roku. Oznacza to, że Brytyjczycy jadący do krajów Unii Europejskiej będą musieli nadal liczyć się ze staniem w kolejkach do odprawy granicznej.

Wielka Brytania odkręca brexit – ułatwia sobie podróże na kontynent europejski

Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer oświadczył, że porozumienie – wraz z nowo zawartymi umowami z USA i Indiami – to jedno z tych osiągnięć, które dowodzą, że „Wielka Brytania powróciła na arenę międzynarodową”.

– To partnerstwo pomoże brytyjskim turystom, którzy będą mogli korzystać z e-bramek podczas wyjazdów do Europy, eliminując długie kolejki do kontroli paszportowej – zapowiedział. Dzień wcześniej wyraził nadzieję, że stanie się to „tak szybko, jak to możliwe”.