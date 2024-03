Brytyjska branża turystyczna: 80 pensów na promocję kraju to za mało

Budżet organizacji turystycznej VisitBritain powinien wzrosnąć do 69 milionów funtów, twierdzi Tourism Alliance. To o 14 milionów funtów więcej niż obecnie. Instytucja chce również dodatkowych 15 milionów funtów w ramach funduszu odbudowy po pandemii, by móc konkurować z innymi kierunkami zagranicznymi.

Z badań przeprowadzonych przez Tourism Allinace wynika, że Wielka Brytania alokowała dodatkowe 1,6 miliona funtów rocznie, by pomóc sektorowi powrócić do stanu przed pandemią. Dla porównania inne kierunki konkurujące z Anglią otrzymały wsparcie na poziomie 126 milionów funtów, pisze brytyjski portal branży turystycznej Travel Weekly.

Za mało zarabiamy na turystach

Jeszcze przed wybuchem kryzysu koronawirusowego fundusze na turystyczną promocję kraju były o 26 procent niższe niż w innych kierunkach. Dalsze statystyki wskazują, że na promocję zagranicą wydawane jest 81 pensów w przeliczeniu na mieszkańca. Tourism Alliance twierdzi, że w innych państwach wskaźnik ten wynosi 5,88 funta na osobę. Przy analizach brane były pod uwagę budżety organizacji we Francji, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii i innych. W wyniku niskich inwestycji zwrot w przeliczeniu na turystę zagranicznego wynosi zaledwie 391 funtów na osobę – średnia dla innych państw to 689 funtów.

Organizacja zaproponowała szereg działań, które pomogłyby ożywić ruch turystyczny. Na przykład stworzyć system zakupów bezcłowych dla gości z zagranicy, obniży VAT na zakwaterowanie, wydarzenia i atrakcje, umożliwić podróże bez paszportów dla dzieci w wieku szkolnym i poprawić transport kolejowy.