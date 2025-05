Piotr Borys: Polską turystykę czeka rekordowy rok

Liczbę turystów zagranicznych w 2024 roku oszacowano na 19,7 miliona, co oznaczało wzrost o 4 procent w stosunku do roku 2023 (18,9 miliona).

Polacy też chętnie podróżowali, liczbę tych, którzy odbyli podróże w 2024 roku, GUS obliczył na 52,8 miliona, o 1,3 procent więcej niż rok wcześniej.

Borys zapewniał, że przychodzi dobry czas dla turystyki. Między innymi dzięki dobrej infrastrukturze (drogi, lotniska), nowoczesnym hotelom i bogactwu kulturalnemu, przyrodniczemu i kulinarnemu kraju.

Przypomniał, że ministerstwo pracuje nad generalną strategią dla sektora turystycznego do roku 2036, a także nad uzupełniającymi ją 12 strategiami dla poszczególnych rodzajów turystyki (kulturowa, rowerowa, wodna, kulinarna itp.), a także namawia samorządy województw do aktualizowania strategii dla regionów. W tej ostatniej sprawie odbył już trzy podróże - do województw Lubuskiego, Dolnośląskiego i Śląskiego, ale zamierza jeszcze odwiedzić wszystkie pozostałe.

Z innych prac Departamentu Turystyki MSiT wymienił przygotowanie korzystnej dla biur podróży nowelizacji ustawy o imprezach turystycznych w kwestii zmniejszenia obciążeń gwarancjami.

Zapowiedział też, że w czerwcu zaprosi do Warszawy na nieformalne spotkanie ministrów odpowiedzialnych za turystykę z wszystkich krajów Unii Europejskiej. Tematem obrad będą kwestie bezpieczeństwa w turystyce i promowania mniej rozwiniętych regionów.