Prezes Polskiej Izby Turystyki: Bądźmy ambasadorami Polski. To się opłaci

Każdy turysta ambasadorem Polski

Wystarczy, żeby na swoich stronach internetowych, profilach w mediach społecznościowych, katalogach i wydawnictwach (na przykład LOT mógłby to robić w swoim magazynie pokładowym), zachęcali Polaków, by, kiedy jadą za granicę, pamiętali, że są ambasadorami swojego kraju. Byli otwarci, tolerancyjni, z szacunkiem odnosili się do tradycji, zwyczajów, religii innych ludzi. Żeby szanowali środowisko naturalne (nie śmieć na plaży i na szlakach, nie przywoź niedozwolonych pamiątek), prawo mieszkańców odwiedzanych miejsc do spokoju i dbali o klimat (nie zużywaj za dużo wody pod prysznicem, wyłączaj światło, nie nadużywaj klimatyzacji, korzystaj z naczyń wielorazowych, nie marnuj jedzenia - lepsze mniejsze porcje, ale zjadane w całości, zastanów się, może nie musisz wynajmować samochodu, wystarczy, że pojedziesz autobusem z innymi).

- Jednym słowem, żeby zostawiali jak najlepsze wrażenia, wzbudzali zaufanie, a co za tym idzie także poczucie bezpieczeństwa. O tym, że kwestia bezpieczeństwa jest dzisiaj kluczowa przy wyborze kierunku podróży nikogo chyba przekonywać nie trzeba - tłumaczy Niewiadomski.

- Rocznie za granicę wyjeżdża z biurami podróży ponad pięć milionów Polaków. To pięć milionów okazji do pokazania Polski od jak najlepszej strony i to w sposób autentyczny, bezpośredni - podkreśla prezes PIT.

Bez zrównoważenia nie będzie biznesu w turystyce

Jest też drugi argument za zastosowaniem "Programu ambasadorskiego" - wymogi zrównoważonego rozwoju. Te zasady to nie fanaberia czy moda, tłumaczył Niewiadomski, ale konkretne warunki, których nieprzestrzeganie może słono kosztować przedsiębiorców turystycznych. Jeśli w porę się nie dostosują, nie pokażą, że zachowują się odpowiedzialnie, nikt na świecie nie będzie chciał z nimi współpracować. Już dzisiaj wiele firm zagranicznych uzależnia podpisanie kontraktu od zadeklarowania przez potencjalnego partnera lub kontrahenta starań na rzecz zrównoważonego rozwoju."Program ambasadorski" mógłby być argumentem w takiej rozmowie - pokazaniem, że firma przykłada wagę do wspólnych wartości.

Niewiadomski postuluje też przyjęcie przez polskie firmy turystyczne ogólnych zasad zarządzania składających się na ESG (skrót od angielskich określeń environmental, social responsibility i corporate governance), czyli zarządzanie biznesem ze szczególną uwagą na środowisko naturalne, społeczne otoczenie i ład korporacyjny, a także zwracanie uwagi na te elementy w kontaktach z kontrahentami.