Znana sieć hoteli ogranicza marnowanie jedzenia. Pokaże, że dba o środowisko

Większość założonej w Hiszpanii w 1953 roku obiektów sieć RIU to miejsca typowo wakacyjne, chociaż firma ma też obiekty miejskie – w sumie w 21 państwach działa 97 jej obiektów, w których pracuje łącznie 38,8 tysiąca ludzi, a w 2023 roku z ich usług skorzystało 6,4 miliona klientów.

Firma angażuje się na rzecz zrównoważonego rozwoju, a jednym z elementów tej strategii jest walka z marnowaniem jedzenia. Koncern poddał się audytowi prowadzonemu przez hiszpańską organizację Anor. Zobowiązał się do rozwiązania problemu wyrzucania jedzenia. To ważne z punktu widzenia szanowania środowiska i lokalnych społeczności, ale też pozwala obniżyć koszty.

Jedzenia na stołach tyle, ile goście zjedzą

Dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju, Lola Trian Riu, cytowana przez portal niemieckiej branży turystycznej Reise vor-9, że punktem wyjścia w tej walce są intensywne i regularne szkolenia pracowników. Obejmują one zarówno personel w kuchni, jak i w salach restauracyjnych.

Wśród głównych działań dyrektor wymienia ograniczenie zużycia jedzenia, ponowne jego użycie, redystrybucję i recykling. Przekłada się to na ograniczenie wnoszenia do sal jadalnianych potraw w tym samym czasie i dopasowanie ilości podawanego jedzenia do potrzeb gości. To szczególnie trudne przy wyżywieniu w formie bufetu.