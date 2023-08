Polacy chwalą swoje hotele. Jeśli są niezadowoleni, to głównie ze śniadań

Firma SentiOne zajmująca się między innymi monitorowaniem internetu z wykorzystaniem sztucznej inteligencji przeanalizowała 55 tysięcy recenzji obiektów hotelowych, które polscy internauci napisali od początku roku, aby sprawdzić, na co goście najbardziej zwracają uwagę podczas wyjazdów, co chwalą, a co krytykują.

Reklama

Wzięła pod uwagę recenzje zamieszczone przede wszystkim na portalach typu Booking.com i Google Maps. Około 80 procent z nich dotyczyło obiektów w Polsce, a pozostałe około 20 procent - za granicą, głównie w Grecji i Egipcie.

Aż 28 tysięcy opinii było pozytywnych, a tylko 7 tysięcy negatywnych, pozostałe miały wydźwięk neutralny.

Najważniejsza lokalizacja

Polscy turyści cenią sobie przede wszystkim dobrą lokalizację obiektów noclegowych, chociaż dla każdego oznacza ona co innego. Najlepiej, aby hotel był położony jednocześnie w centrum, blisko plaży, dworca, restauracji i innych atrakcji. Goście cenią sobie też urokliwe uliczki i zadbaną, spokojną okolicę - za te walory chwalą na przykład nadmorskie Darłówko.