Akademia Pięknych Miejsc za darmo nauczy influencerów ciekawie pisać o... Dubaju

Urząd odpowiedzialny za promocję Dubaju Visit Dubai (Dubai Corporation for Tourism and Commerce Marketing, działający w strukturach Departamentu Gospodarki i Turystyki - DET) we współpracy z agencją marketingową Beautiful Destinations uruchomił Akademię Pięknych Miejsc (Beautiful Destinations Academy). Jest ona pierwszą na świecie uczelnią turystyczną szkolącą twórców cyfrowych treści podróżniczych - pisze w komunikacie DET.

To odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów tworzących wysokiej jakości materiały marketingowe związane z podróżami, które inspirowałyby współczesnych turystów - wyjaśnia.

Planując podróże, turyści coraz częściej szukają inspiracji w mediach społecznościowych. Publikowane tam posty czy filmy są dziś kluczowym narzędziem marketingu turystycznego - mają ogromny potencjał wpływania na decyzje podróżnych. Nauka w Akademii Pięknych Miejsc ma dać twórcom umiejętności tworzenia wyróżniających się, atrakcyjnych wizualnie treści.

Akademia Pięknych Miejsc wykształci nowe pokolenie influencerów

- Uruchomienie tego nowatorskiego programu jest dowodem naszego zaangażowania w promowanie kreatywności, innowacyjności i doskonałości w sektorze turystycznym. Tworząc przestrzeń dla twórców treści internetowych, chcemy zwiększyć globalną atrakcyjność Dubaju i jeszcze bardziej umocnić naszą pozycję jako najlepszego miasta do odwiedzenia, życia i pracy - mówi dyrektor generalny Visit Dubai Issam Kazim, cytowany w komunikacie.