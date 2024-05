Posłowie: Gdzie ta opłata turystyczna? Ministerstwo: Spokojnie, pracujemy nad nią

Posłów wyraźnie wyjaśnienia przedstawiciela ministerstwa nie zadowoliły. Komarewicz zaczął wręcz zastanawiać się, czy posłowie nie powinni zwrócić się do Ministerstwa Finansów, skoro Ministerstwo Sportu i Turystyki napotyka problemy w kreowaniu nowego podatku. Wsparła go w tym Daria Gosek-Popiołek (Lewica). – Liczyliśmy, że w tym roku uda się uchwalić tę ustawę i opłata wejdzie w życie od nowego roku, a dzisiaj już widać, że to były mrzonki. Chcemy więc wiedzieć z kim realnie powinniśmy wejść w dialog na ten temat – mówiła.

Karolczyk tłumaczył, że projekt nie jest łatwy, bo wprawdzie „każda ze stron” - samorządy, duże miasta, regionalne i lokalne organizacje turystyczne, Polska Organizacja Turystyczna - chce wprowadzenia opłaty, ale każda inaczej ją sobie wyobraża. Dlaczego? – Ponieważ wektory interesów poszczególnych interesariuszy są skierowane w diametralnie różnych kierunkach – wyjaśnił obrazowo.

Potrzebne przyspieszenie

Komarewicz naciskał, żeby resort jak najszybciej przygotował projekt ustawy i wysłał go do Sejmu, gdzie mogliby nad nim pochylić się sami posłowie. Domagał się terminów ukończenia poszczególnych etapów prac nad projektem ustawy. W odpowiedzi Karolczyk przyznał, że wobec zastrzeżeń Ministerstwa Finansów, MSiT będzie musiał „zmienić taktykę”. – Będziemy to robili de facto na nowo, przy nowych założeniach, chociaż z wykorzystaniem dotychczasowych analiz. Zobowiązujemy się zrobić to jak najszybciej – deklarował.

– Koalicja 15 października szła do wyborów pod hasłem „więcej władzy samorządom”. Dajmy gminom decydować, czy chcą tej opłaty i na co przeznaczą pieniądze. Mam wrażenie, że chcecie zrobić coś doskonałego, ale w związku z tym nie ma efektu – naciskał Komarewicz.

– Widać, że do rozstrzygnięcia są dwa problemy – czy opłata turystyczna powinna być obowiązkowa, i kto powinien być jej beneficjentem. Trzeba będzie rozstrzygnąć w trakcie procesu legislacyjnego. Ale niezależnie od tego, trzeba szybko ucywilizować ten proces, bo na świecie to działa. Czekamy na projekt ustawy – podsumował Dominik Jaśkowiec (Koalicja Obywatelska).