Uchwalić opłatę turystyczną jak najszybciej – apelują do rządu posłowie

Branża turystyczna popiera projekt, ale nie wierzy w sprawczość [rządu]. Jest teraz szansa, żeby to dokończyć. To ważny projekt, pokazujący że od zgody [że opłata jest potrzebna] przechodzimy do działań. Trzeba jeszcze spokojnie przeprowadzić szczegółowe konsultacje, żeby model był uzgodniony. Moglibyśmy wtedy wprowadzić opłatę od początku roku 2025, ewentualne od 2026, żeby wszyscy mieli możliwość wdrożenia, przygotowania się organizacyjnie do tego - zakończył.

Posłanka Lewicy Daria Gosek-Popiołek zauważyła, że z opłaty nie powinni być zwolnieni turyści zagraniczni, bo Polacy też nie są z takich opłat za granicą zwalniani. Poza tym ze zwolnieniami trzeba uważać, gdyż mogą zostać uznane za niekonstytucyjne.

Jej zdaniem danie w tej kwestii zbytniej swobody samorządom może się skończyć błędami w uchwałach, które potem uchyli wojewoda. Dlatego postulowała przygotowanie ustawy precyzyjnie określającej zasady pobierania opłaty turystycznej. - Lepiej dać gminom pewne narzędzie – mówiła.

Przewodniczący zespołu Rafał Komarewicz miał zdecydowany pogląd. - Do Krakowa przyjeżdża dziewięć milionów ludzi, to ponad dziesięć razy więcej niż jest mieszkańców. Uważam, że teraz jest czas na działanie, trzeba podjąć decyzję, tego oczekują mieszkańcy i samorządowcy. Zasada powinna być maksymalnie prosta – wyznaczamy [w ustawie] stawkę maksymalną, opłata jest fakultatywna, a wszystkie inne ustalenia są po stronie gminy. Czy gmina będzie chciała kogoś z opłaty wykluczyć, to już jej sprawa. Gmina może nawet w ogóle jej nie wprowadzać.

Chodzi o to, żeby te pieniądze zaczęły spływać do gmin - wskazywał.

Podobnie zwolennikiem szybkiego doprowadzenia do uchwalenia opłaty jest Aleksander Miszalski (Koalicja Obywatelska). - Również uważam, że to powinno być zrobione jak najszybciej, bo chodzi o środki, które mogą być wykorzystane przez gminy. Gminy na nie czekają. Rozumiem, że to będą środki do dyspozycji gminy, że ustawa nie będzie ograniczała sposobu ich wykorzystania.