Wycieczki sprzedawane na zasadzie franczyzy? To się sprawdza

Franczyza.PRO, firma specjalizująca się w doradzaniu przedsiębiorcom, jak zwiększać biznes poprzez system franczyzowy przeprowadziła ankietę wśród 171 franczyzobiorców prowadzących biura z wycieczkami. Badani pochodzili z Polski, Czech, Słowacji i Węgier.

W Polsce formę współpracy zgodną z modelem franczyzowym stosuje około 10 firm. Największe to sieci agentów turystycznych jak Wakacje.pl, Travelplanet.pl, Urlop.pl, TravelShops.pl i touroperatorzy rozwijający sieci hybrydowe – w tym TUI Poland, Itaka, Rainbow i Coral Travel. Jak szacuje Franczyza.PRO, ogółem biura podróży prowadzi nieco ponad tysiąc franczyzobiorców.

– Franczyza w turystyce pozwala zachować konkurencyjność w dynamicznym środowisku rynkowym i pomaga przedsiębiorcom rozwijać biznes – wskazuje dyrektor operacyjny Franczyza.PRO i autor badania, Jacek Sosnowski. – W Europie Środkowej model ten wciąż ma ogromny potencjał, zwłaszcza przy różnej dojrzałości rynków i rosnącej potrzebie innowacji w branży – przekonuje.

W badanej grupie dominowali właściciele pojedynczych franczyzowych biur agencyjnych. – Zdecydowana większość z nich prowadzi pierwsze i jedyne biuro franczyzowe. Nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ ten model współpracy z touroperatorami jest stosunkowo nowy – wyjaśnia Sosnowski. Touroperatorzy i sieci agencyjne sięgają do tej formy rozszerzania zasięgu swojej sprzedaży, bo wiążą się z tym niższe koszty operacyjne niż w wypadku otwierania własnych punktów.