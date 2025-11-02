Reklama

Wycieczki sprzedawane na zasadzie franczyzy? To się sprawdza

Franczyza jako forma współpracy w systemie sprzedaży ofert biur podróży ma spory potencjał – twierdzi firma Franczyza.PRO. W najnowszym badaniu franczyzobiorcy wskazują zarówno korzyści, jak i wyzwania związane z tym modelem biznesowym.

Publikacja: 02.11.2025 13:54

Urlop.pl to sieć salonów zofertami biur podróży stworzona w całości z udziałem franczyzobiorców

Urlop.pl to sieć salonów zofertami biur podróży stworzona w całości z udziałem franczyzobiorców

Foto: Urlop.pl

Filip Frydrykiewicz

Franczyza.PRO, firma specjalizująca się w doradzaniu przedsiębiorcom, jak zwiększać biznes poprzez system franczyzowy przeprowadziła ankietę wśród 171 franczyzobiorców prowadzących biura z wycieczkami. Badani pochodzili z Polski, Czech, Słowacji i Węgier.

Czytaj więcej

Marcin Wujec na wakacje poleca rejs statkiem wycieczkowym, a za najpiękniejsze miejsce na świecie uw
Biura Podróży
Wujec: Agent turystyczny jest jak lekarz. Pilnuje, żeby ludzie na podstawie porad z internetu nie zrobili sobie krzywdy

W Polsce formę współpracy zgodną z modelem franczyzowym stosuje około 10 firm. Największe to sieci agentów turystycznych jak Wakacje.pl, Travelplanet.pl, Urlop.pl, TravelShops.pl i touroperatorzy rozwijający sieci hybrydowe – w tym TUI Poland, Itaka, Rainbow i Coral Travel. Jak szacuje Franczyza.PRO, ogółem biura podróży prowadzi nieco ponad tysiąc franczyzobiorców.

– Franczyza w turystyce pozwala zachować konkurencyjność w dynamicznym środowisku rynkowym i pomaga przedsiębiorcom rozwijać biznes – wskazuje dyrektor operacyjny Franczyza.PRO i autor badania, Jacek Sosnowski. – W Europie Środkowej model ten wciąż ma ogromny potencjał, zwłaszcza przy różnej dojrzałości rynków i rosnącej potrzebie innowacji w branży – przekonuje.

W badanej grupie dominowali właściciele pojedynczych franczyzowych biur agencyjnych. – Zdecydowana większość z nich prowadzi pierwsze i jedyne biuro franczyzowe. Nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ ten model współpracy z touroperatorami jest stosunkowo nowy – wyjaśnia Sosnowski. Touroperatorzy i sieci agencyjne sięgają do tej formy rozszerzania zasięgu swojej sprzedaży, bo wiążą się z tym niższe koszty operacyjne niż w wypadku otwierania własnych punktów.

Reklama
Reklama

Dlaczego franczyza?

Badacze chcieli wiedzieć, dlaczego franczyzobiorcy korzystają z umów franczyzowych w przystępowaniu do sieci. Niezależenie od tego, z jakiego kraju pochodzili, respondenci najczęściej wymieniali ten sam powód – chęć dołączenia do rozpoznawalnej marki. W Czechach ten motyw wskazało 42 procent badanych, w Polsce i na Słowacji po 34 procent, a na Węgrzech 26 procent. W krajach o dojrzałych rynkach (Polska, Czechy) ważna była też dla przedsiębiorców możliwość skorzystania z gotowego modelu biznesowego i wsparcia operacyjnego, jakie oferuje umowa franczyzy. Na Słowacji i Węgrzech liczył się bardziej dostęp do know-how i do technologii.

Czytaj więcej

Co jest najfajniejsze w pracy agenta turystycznego? Wyszukiwanie klientom najlepszych wakacji
Biura Podróży
Co jest najfajniejsze w pracy agenta turystycznego? Wyszukiwanie klientom najlepszych wakacji

Franczyzobiorcy lubią być niezależni

Co z kolei najbardziej uwiera franczyzobiorców? Respondenci wskazywali ograniczoną niezależność, jako główny problem. – Brak wpływu na strategię operacyjną może hamować rozwój, ale korzystanie z gotowego systemu biznesowego i procedur jest dużym ułatwieniem – zauważa Sosnowski.

Drugim wyzwaniem są nierówne relacje z franczyzodawcą, zwłaszcza na Słowacji i na Węgrzech. Różnice pojawiają się też przy postrzeganiu opłat franczyzowych – w Czechach i na Węgrzech częściej są odbierane jako nierówne. – Przejrzystość relacji i dobra komunikacja są tak samo ważne, jak kwestie finansowe czy strukturalne – podsumowuje dyrektor.

Codzienna współpraca oceniana jest generalnie dobrze. Wsparcie pozytywnie oceniło od 63 procent franczyzobiorców w Polsce do ponad 90 procent na Słowacji, a komunikację od 74 procent w Polsce do prawie 98 procent w Czechach.

Widać jednak różnice w poczuciu partnerstwa – Polacy i Czesi częściej czują się wykonawcami, Słowacy i Węgrzy – rzeczywistymi partnerami sieci.

Reklama
Reklama

Franczyzobiorcy: Przydałoby się wsparcie w zatrudnianiu pracowników

Czego z kolei oczekują od franczyzodawcy franczyzobiorcy? Najczęściej wskazywali, że liczą na indywidualne wsparcie – zaznaczyło je 70 procent Czechów, 67 procent Słowaków i 65 procent Polaków.

Ich zdaniem brakuje im też pomocy w rekrutowaniu pracowników i w zarządzaniu nimi, a także w sprawach prawnych i nowoczesnych narzędziach technologicznych. – Franczyzobiorcy oczekują nie tylko gotowego modelu biznesowego, ale też pomocy w dziedzinie HR, prawie i technologii. Eliminacja tych braków zwiększy efektywność i satysfakcję partnerów – wskazuje Sosnowski.

Czytaj więcej

Agent turystyczny musi skutecznie poinformować klienta, inaczej przegra w sądzie
Biura Podróży
Agent turystyczny musi skutecznie poinformować klienta, inaczej przegra w sądzie

Polacy najmniej zadowoleni z franczyzy

Jak więc ostatecznie franczyzobiorcy oceniają ten model współpracy biznesowej z większymi firmami?

Pozytywnie o dopasowaniu franczyzy do rynku turystyki wypowiedziało się ponad 60 procent Polaków biorących udział w badaniu, a wśród uczestników z Czech, Słowacji i Węgier ten odsetek wyniósł nawet ponad 90 procent.

Wszyscy respondenci węgierscy, 87,50 procent czeskich, 80,95 procent słowackich i 73,27 procent polskich odpowiedziało „nie” lub „zdecydowanie nie” na pytanie, czy rozważają rozwiązanie umowy z franczyzodawcą. To zdaniem Sosnowskiego potwierdza stabilność modelu franczyzowego i zaufanie do niego.

Reklama
Reklama

Wysoki odsetek poleciłby go innym przedsiębiorcom. Respondenci w badaniu wskazali, że model franczyzowy jest optymalnym rozwiązaniem dla prowadzonego przez nich biznesu, co potwierdza jego dopasowanie do potrzeb i specyfiki rynku turystycznego.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Turystyka biuro podróży agent turystyczny franczyza

Franczyza.PRO, firma specjalizująca się w doradzaniu przedsiębiorcom, jak zwiększać biznes poprzez system franczyzowy przeprowadziła ankietę wśród 171 franczyzobiorców prowadzących biura z wycieczkami. Badani pochodzili z Polski, Czech, Słowacji i Węgier.

W Polsce formę współpracy zgodną z modelem franczyzowym stosuje około 10 firm. Największe to sieci agentów turystycznych jak Wakacje.pl, Travelplanet.pl, Urlop.pl, TravelShops.pl i touroperatorzy rozwijający sieci hybrydowe – w tym TUI Poland, Itaka, Rainbow i Coral Travel. Jak szacuje Franczyza.PRO, ogółem biura podróży prowadzi nieco ponad tysiąc franczyzobiorców.

Pozostało jeszcze 88% artykułu
Reklama
Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
UltraGrip Performance 3 wyznacza nowy standard w swojej klasie
Materiał Promocyjny
UltraGrip Performance 3 wyznacza nowy standard w swojej klasie
Klienci Itaki proszeni o czujność. Touroperator ofiarą ataku hakerskiego
Biura Podróży
Klienci Itaki proszeni o czujność. Touroperator ofiarą ataku hakerskiego
Itaka uruchomi czarterowe połączenie z Zielonej Góry do Albanii
Biura Podróży
Itaka uruchomi czarterowe połączenie z Zielonej Góry do Albanii
Przedsiębiorcy turystyczni z ulgą o zapowiedzi premiera w sprawie wycieczek szkolnych
Biura Podróży
Przedsiębiorcy turystyczni z ulgą o zapowiedzi premiera w sprawie wycieczek szkolnych
Raport o polskim rynku dostaw poza domem
Materiał Promocyjny
Raport o polskim rynku dostaw poza domem
Itaka podpisała z Enter Airem umowę na kolejny rok. Wzrost o jedną trzecią
Biura Podróży
Itaka podpisała z Enter Airem umowę na kolejny rok. Wzrost o jedną trzecią
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Materiał Promocyjny
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Reklama
Reklama
e-Wydanie