Wycieczki sprzedawane na zasadzie franczyzy? To się sprawdza

Franczyza.PRO, firma specjalizująca się w doradzaniu przedsiębiorcom, jak zwiększać biznes poprzez system franczyzowy przeprowadziła ankietę wśród 171 franczyzobiorców prowadzących biura z wycieczkami. Badani pochodzili z Polski, Czech, Słowacji i Węgier.
W Polsce formę współpracy zgodną z modelem franczyzowym stosuje około 10 firm. Największe to sieci agentów turystycznych jak Wakacje.pl, Travelplanet.pl, Urlop.pl, TravelShops.pl i touroperatorzy rozwijający sieci hybrydowe – w tym TUI Poland, Itaka, Rainbow i Coral Travel. Jak szacuje Franczyza.PRO, ogółem biura podróży prowadzi nieco ponad tysiąc franczyzobiorców.
– Franczyza w turystyce pozwala zachować konkurencyjność w dynamicznym środowisku rynkowym i pomaga przedsiębiorcom rozwijać biznes – wskazuje dyrektor operacyjny Franczyza.PRO i autor badania, Jacek Sosnowski. – W Europie Środkowej model ten wciąż ma ogromny potencjał, zwłaszcza przy różnej dojrzałości rynków i rosnącej potrzebie innowacji w branży – przekonuje.
W badanej grupie dominowali właściciele pojedynczych franczyzowych biur agencyjnych. – Zdecydowana większość z nich prowadzi pierwsze i jedyne biuro franczyzowe. Nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ ten model współpracy z touroperatorami jest stosunkowo nowy – wyjaśnia Sosnowski. Touroperatorzy i sieci agencyjne sięgają do tej formy rozszerzania zasięgu swojej sprzedaży, bo wiążą się z tym niższe koszty operacyjne niż w wypadku otwierania własnych punktów.
Badacze chcieli wiedzieć, dlaczego franczyzobiorcy korzystają z umów franczyzowych w przystępowaniu do sieci. Niezależenie od tego, z jakiego kraju pochodzili, respondenci najczęściej wymieniali ten sam powód – chęć dołączenia do rozpoznawalnej marki. W Czechach ten motyw wskazało 42 procent badanych, w Polsce i na Słowacji po 34 procent, a na Węgrzech 26 procent. W krajach o dojrzałych rynkach (Polska, Czechy) ważna była też dla przedsiębiorców możliwość skorzystania z gotowego modelu biznesowego i wsparcia operacyjnego, jakie oferuje umowa franczyzy. Na Słowacji i Węgrzech liczył się bardziej dostęp do know-how i do technologii.
Co z kolei najbardziej uwiera franczyzobiorców? Respondenci wskazywali ograniczoną niezależność, jako główny problem. – Brak wpływu na strategię operacyjną może hamować rozwój, ale korzystanie z gotowego systemu biznesowego i procedur jest dużym ułatwieniem – zauważa Sosnowski.
Drugim wyzwaniem są nierówne relacje z franczyzodawcą, zwłaszcza na Słowacji i na Węgrzech. Różnice pojawiają się też przy postrzeganiu opłat franczyzowych – w Czechach i na Węgrzech częściej są odbierane jako nierówne. – Przejrzystość relacji i dobra komunikacja są tak samo ważne, jak kwestie finansowe czy strukturalne – podsumowuje dyrektor.
Codzienna współpraca oceniana jest generalnie dobrze. Wsparcie pozytywnie oceniło od 63 procent franczyzobiorców w Polsce do ponad 90 procent na Słowacji, a komunikację od 74 procent w Polsce do prawie 98 procent w Czechach.
Widać jednak różnice w poczuciu partnerstwa – Polacy i Czesi częściej czują się wykonawcami, Słowacy i Węgrzy – rzeczywistymi partnerami sieci.
Czego z kolei oczekują od franczyzodawcy franczyzobiorcy? Najczęściej wskazywali, że liczą na indywidualne wsparcie – zaznaczyło je 70 procent Czechów, 67 procent Słowaków i 65 procent Polaków.
Ich zdaniem brakuje im też pomocy w rekrutowaniu pracowników i w zarządzaniu nimi, a także w sprawach prawnych i nowoczesnych narzędziach technologicznych. – Franczyzobiorcy oczekują nie tylko gotowego modelu biznesowego, ale też pomocy w dziedzinie HR, prawie i technologii. Eliminacja tych braków zwiększy efektywność i satysfakcję partnerów – wskazuje Sosnowski.
Jak więc ostatecznie franczyzobiorcy oceniają ten model współpracy biznesowej z większymi firmami?
Pozytywnie o dopasowaniu franczyzy do rynku turystyki wypowiedziało się ponad 60 procent Polaków biorących udział w badaniu, a wśród uczestników z Czech, Słowacji i Węgier ten odsetek wyniósł nawet ponad 90 procent.
Wszyscy respondenci węgierscy, 87,50 procent czeskich, 80,95 procent słowackich i 73,27 procent polskich odpowiedziało „nie” lub „zdecydowanie nie” na pytanie, czy rozważają rozwiązanie umowy z franczyzodawcą. To zdaniem Sosnowskiego potwierdza stabilność modelu franczyzowego i zaufanie do niego.
Wysoki odsetek poleciłby go innym przedsiębiorcom. Respondenci w badaniu wskazali, że model franczyzowy jest optymalnym rozwiązaniem dla prowadzonego przez nich biznesu, co potwierdza jego dopasowanie do potrzeb i specyfiki rynku turystycznego.
