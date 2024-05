Piotr Borys: Dofinansujemy i sprofesjonalizujemy polską turystykę. To będzie przełom

Strategia, czyli czego chcemy od turystyki

Kolejne działanie, jakie ministerstwo zamierza podjąć, to przygotowanie strategii rozwoju turystyki. Poprzedzić je ma przeprowadzenie piętnastu konferencji regionalnych i wieńczącego te konsultacje kongresu turystyki. Od kiedy trzy lata temu wygasła poprzednia strategia nikt nie podejmował prac nad nowym dokumentem, to niewybaczalne – wskazywał Borys.

W przygotowaniu strategii ma pomóc rada ekspertów powołana przy ministrze sportu i turystyki. – Zakładam, że ten dokument powstanie do końca roku. Zapraszam państwa do współpracy przy jego tworzeniu, żeby był to dokument absolutnie profesjonalny, wskazujący nam kierunki działania. Branża i my [urzędnicy] musimy wiedzieć, na czym nam zależy, żeby skoordynować działania i środki publiczne, w tej chwili mocno rozproszone.

– Chcielibyśmy z państwem dokonać dużego przełomu w turystyce. Dzisiaj wkład turystyki do gospodarki [PKB] to jest 5,2 procent, a w 2019 roku to było 6 procent. Co stoi na przeszkodzie, abyśmy postawili na tę część gospodarki, jako element dźwigni rozwoju gospodarczego? Do tego potrzebujemy czytelnej strategii, potrzebujemy funduszy i potrzebujemy pełnej współpracy z partnerami, czyli z branżą i z marszałkami regionów, którzy będą tworzyli produkty regionalne w oparciu o promocję regionów, jak to się dzieje na całym świecie.

Spotkania z branżą turystyczną mają dać odpowiedź, „jakie są bolączki, jakie problemy z kadrą, jakie problemy z inwestycjami, jak stymulować niektóre działania, żeby zmniejszyć koszty i opłaty”.

– Z wypowiedzi ministra Sławomira Nitrasa wynika, że strategia dla turystyki ma powstać, ponieważ będzie powstawała strategia dla sportu. A dlaczego do roku 2036? Bo wtedy mają się odbyć kolejne igrzyska olimpijskie – mówił Frydrykiewicz. – Jak branża turystyczna słyszy takie tłumaczenia, to z całą mocą przypomina jej się, że w resorcie, w którym dominują sprawy sportu, jest traktowana jak kopciuszek, kwiatek do kożucha.