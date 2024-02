Lawina wakacyjnych wyjazdów. Wiemy, ilu Polaków odwiedziło biura podróży

Optymistycznie brzmi też ostatnia informacja z podsumowania – żaden organizator turystyki nie zgłosił w 2023 roku niewypłacalności. Nie trzeba było więc uruchamiać Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, by pokrywać ewentualne szkody – opłacać sprowadzenie ich do kraju lub zwracać poszkodowanym klientom niewykorzystane pieniądze.

Opinia

Prezes Polskiej Izby Turystyki Paweł Niewiadomski

Podsumowanie zeszłego roku pokazuje, że droga do odzyskania wyników w turystyce sprzed pandemii nie jest szybka i łatwa, chociaż cieszy, że biura podróży wysłały na wakacje już prawie tylu klientów ilu w 2019 roku. Mamy nadzieję, że o 2024 roku będziemy mogli powiedzieć, że był rokiem pełnego odbicia, a może nawet nowego rekordu touroperatorów.

Duży wzrost wyjazdów zagranicznych i jednocześnie spadek zainteresowania wypoczynkiem w kraju przypisałbym efektowi pandemii i przesunięciu proporcji.

Z jednej strony zadziałał odłożony popyt — przez pandemię wiele osób nie mogło korzystać z ulubionego wypoczynku za granicą, a wielu właśnie wtedy doszło do wniosku, że nie warto dłużej zwlekać z decyzją, że trzeba po prostu na takie wakacje wyjechać. Z drugiej — w covidzie ludzie nie mogli lub bali się wyjeżdżać gdzieś dalej, częściej więc wypoczywali w Polsce i dzisiejszy spadek porównujemy do tamtego punktu odniesienia. W zeszłym roku proporcje się odwróciły.

Niestety, drugim czynnikiem, z powodu którego Polacy wybierają zagraniczne wojaże jest wzrost cen na rynku krajowym. Jest on szczególnie widoczny w turystyce dziecięcej i młodzieżowej i w podróżach krótkich - dwu-, trzydniowych. Potwierdzają to nasi członkowie, organizatorzy turystyki młodzieżowej – klientów jest po prostu mniej. Czynnik ekonomiczny jest istotny – tych, którzy jeździli na wakacje do cztero- i pięciogwiazdkowych hoteli za granicą, nadal na to stać (w tym segmencie nawet przybywa klientów), a tych, którzy jeździli na tanie wycieczki krajowe, już na nie nie stać, bo stały się za drogie - tu chodzi mi o osoby gorzej sytuowane, które turystykę skreślają ze swojego budżetu, bo nie jest dla nich towarem pierwszej potrzeby, ale dobrem wyższego rzędu - albo stwierdzili, że za tę samą cenę, jaką zapłacą w kraju, mogą wypocząć za granicą.

Wzrost liczby zarejestrowanych, a więc legalnie działających organizatorów turystyki, jest zapewne częściowo wynikiem prowadzonej przez organizacje branży turystycznej akcji uświadamiania różnym podmiotom, że nie warto prowadzić działalności w czymś, co popularnie nazywane jest szarą strefą. Te podmioty rejestrują się, by nie wchodzić w kolizję z przepisami ustawy o imprezach turystycznych, która reguluje ten rynek.