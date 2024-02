Dziadkowie na wakacje lecą za darmo. Nowy pomysł biura podróży

Brytyjskie biuro podróży EasyJet Holidays wprowadziło ofertę „Grans go free” dla osób, które na wakacje chcą pojechać z trzypokoleniową rodziną. Jej istotą są darmowe wakacje dla jednego z seniorów pod warunkiem, że podróżuje on z rodziną z co najmniej jednym wnukiem.