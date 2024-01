Rainbow: Promocja, jakiej jeszcze nie było. Za beztroskę płacisz tylko złotówkę

Na czym ona polega? Kupując wyjazd na lato "za symboliczną złotówkę można wybrać parking przy lotnisku lub dwa bony po 50 złotych na dojazd taksówką, szybką kontrolę bezpieczeństwa i bony na zakupy na lotnisku" - informuje biuro podróży w komunikacie, które nazwało ten zestaw korzyści "Pakietem Odlotowym".

Rainbow zaznacza, że nowy pakiet korzyści będzie dostępny "przez mocno ograniczony czas". Powołuje się przy tym na badania rynku usług turystycznych robione przez agencję badawczą Synergion. Według nich prawie połowa ludzi wyjeżdżających za granicę deklaruje chęć kupienia wakacji dużo wcześniej, nie czeka na ostatnią chwilę. Co więcej - ta grupa rośnie, bo ostatnie sezony pokazały, że w last minute wcale nie jest tanio, a wybór ofert i terminów wyjazdów jest ograniczony.

Klient kupuje sobie beztroskę za złotówkę

Tegoroczna edycja second minute - zaznacza touroperator - ma służyć wygodzie klientów i "akcentuje nadrzędną rolę beztroski w komunikacji touroperatora". Kluczowym jej elementem jest koncepcja "Pakietu odlotowego", którego poszczególne elementy można dokupić sobie za złotówkę.

Druga część pakietu to przyspieszona kontrola bezpieczeństwa, tak zwany fast track (z ang. szybka ścieżka) – możliwa do wykorzystania w Warszawie na Lotnisku Chopina, w Gdańsku, Katowicach, Poznaniu i we Wrocławiu.

"Ostatni, nowatorski element, to bony o wartości 50 zł od osoby do realizacji w wybranych sklepach i punktach gastronomicznych na lotnisku. Dzięki temu można przed samym wylotem wypić kawę, coś zjeść lub zaopatrzyć się w przekąski na drogę, prasę, czy kosmetyki. Korzyść może być znacząca, zwłaszcza gdy w grę wchodzi wyjazd z dziećmi: dla czteroosobowej rodziny to aż 200 zł do wydania".