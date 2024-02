Jeden z ulubionych wakacyjnych kierunków Polaków już trzynasty tydzień tanieje

Najwięcej najtańszych ofert podróży do Egiptu miały TUI Poland (8 ofert), Anex i Coral Travel (po 4), do Grecji Itaka (11), Rainbow (10) i Grecos (6), na Wyspy Kanaryjskie TUI Poland (10) i Itaka (5), do Turcji Coral Travel (4), Itaka i TUI Poland (po 3), do Tunezji Coral Travel, Exim Tours i TUI Poland (po 3), a do Bułgarii Exim Tours i TUI Poland (po 3 oferty).

W porównaniu z okresem sprzed roku TUI Poland poprawił swoją pozycję w Egipcie i Tunezji, Itaka w Grecji, a Coral Travel utrzymał ją w Grecji i Turcji – konstatują autorzy opracowania.

Itaka i TUI mocne w niskich cenach hoteli z czterema gwiazdkami

W następnej części materiału przedstawiają z kolei tabelę z biurami podróży, które oferowały w ostatnim tygodniu wyjazdy po przekrojowo najkorzystniejszych cenach. W najnowszym zestawieniu tabelę opuściło biuro Oasis, a wszedł do niej Coral Travel (z miejsca szóstego na piąte). Na miejscu „etatowego” lidera tabeli w dalszym ciągu i z dużą przewagą nad rywalami pozostawał Grecos – piszą autorzy opracowania.

Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Raport zamyka tabela z cyklu „liderzy cen”. Tym razem Traveldata zestawiła organizatorów oferujących najniższe ceny w hotelach cztero- i czteroipółgwiazdkowych.