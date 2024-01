Wakacje w pięciogwiazdkowym hotelu? Trzy biura podróży gwarantują najniższe ceny

Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Jak piszą autorzy raportu, w minionym tygodniu ceny wycieczek z wylotem od 5 do 11 sierpnia wzrosły w wypadku czterech głównych kierunków wakacyjnych wyjazdów z biurami podróży. Najbardziej na Wyspy Kanaryjskie i do Bułgarii - odpowiednio o 49 i 37 złotych. W mniejszym stopniu do Egiptu i Turcji - o 12 i o złotówkę. Jedynie do Grecji podrożały i to znacząco, bo o 60 złotych.

Ceny wyjazdów podobne do tych sprzed roku

Eksperci z Traveldaty porównali też średnią cenę z ostatniego tygodnia z tą sprzed roku. Ta pierwsza była większa o 26 złotych.

Największą zwyżkę cen wycieczek odnotowano w wypadku wyjazdów do Kalabrii – o 646 złotych, porównując rok do roku. W wypadku Fuerteventury było to 540 złotych, a Sardynii – 504 złote.

Były też zniżki. Największe kolejny raz objęły oferty wakacji w Szarm el Szejk, i było to 354 złote, na Korfu, różnica wyniosła 314 złotych, a na Cyprze - 249 złotych.