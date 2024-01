Do biur podróży wróciły wysokie ceny. Kierunek rekordzista zdrożał o 389 złotych

Eksperci z Traveldaty chcieli też wiedzieć, jak dwa najważniejsze czynniki wpływające na koszty wycieczek, cena paliwa lotniczego i kurs złotego, odcisnęły się na organizatorach. Sprawdzili, że w minionym tygodniu cena paliwa lotniczego ponownie wyniosła 3,68 zł za litr wobec 4,38 zł za litr przed rokiem, co oznaczało spadek o 16 procent rok do roku (przed tygodniem cena była niższa o 14,6 procent, a przed dwoma o 17,5 procent), a złoty był w ostatnim tygodniu kolejny raz wyraźnie silniejszy rok do roku dla uśrednionych rozliczeń turystycznych, bo o 6,9 procent (przed tygodniem była silniejsza o około 7,7 procent, a przed dwoma o około 7,8 procent).

Wspólny wpływ wymienionych czynników na średnią zmianę kosztów cen wycieczek sprzyjał organizatorom - tym razem zawierał się w przedziale od -300 do -310 złotych, a zatem nieznacznie bardziej korzystnym niż przed tygodniem gdy wyniósł od -290 do -300, i przed dwoma tygodniami, kiedy oscylował wokół -295 - -305 złotych.

Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Z najważniejszych kierunków rok do roku wzrosła średnia cena wycieczki na Wyspy Kanaryjskie, o 304 złote, do Grecji o 167 złotych, do Turcji o 65 złotych, a do Bułgarii – o 10 złotych. Nadal tańsza była cena wyjazdu do Egiptu - o 209 złotych, porównując rok do roku.

Z mniej uczęszczanych kierunków najwięcej zdrożały w ujęciu rocznym Włochy i Malta - o 609 i o 409 złotych. Mniej Cypr, Portugalia, Albania, Maroko i Majorka – odpowiednio o 283, 255, 252, 199 i 132 złote.