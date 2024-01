W biurach podróży - na mapie wakacyjnych kierunków zielono od spadających cen

W liczbie najniższych cen bieżących wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w wypadku 30 kierunków sezonu letniego w trzech kategoriach hoteli, na pierwszym miejscu znalazł się TUI Poland z liczbą 57 ofert, za nim Coral Travel z liczbą 38 ofert , a dalej Itaka z liczbą 34 ofert.

Najwięcej najtańszych wyjazdów do Egiptu proponowały TUI Poland (8) i Anex (5), do Grecji TUI Poland (9), Itaka (8), Rainbow (7) i Grecos (5), na Wyspy Kanaryjskie TUI Poland (10) i Itaka (6 ofert), do Turcji TUI Poland (6), Itaka (4) i Coral Travel (3), do Tunezji najwięcej atrakcyjnych ofert miały biura Coral Travel (4) i TUI Poland (3), a w Bułgarii TUI Poland (3) i Best Reisen (2 oferty).

W porównaniu z okresem sprzed roku TUI Poland poprawiło swoją pozycję w Egipcie i Tunezji, biuro Coral Travel w Grecji i Bułgarii, a biuro Itaka utrzymało w Turcji – podsumowują te dane autorzy.

Dane pokazują, ile można zaoszczędzić, nie czekając na last minute

Dalej przedstawiają jeszcze zestawienie pokazujące ceny tych samych kierunków obecnie i w zeszłym roku w okresie last minute (3-4 tygodnie przed wylotem, czyli na przełomie pierwszej i drugiej dekady lipca 2024). Chodzi o pokazanie różnic, głównie oszczędności, gdyby osiągnęły one poziom w tym okresie taki, jak w roku 2023, „a dość prawdopodobne, że będą one wyższe” - podpowiadają eksperci z Traveldaty.