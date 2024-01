Teraz ceny wakacji dużo lepsze niż w last minute. Sprzyja tańsze paliwo i mocny złoty

Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Z pięciu głównych kierunków podrożały w ostatnim tygodniu wobec cen sprzed roku wakacje na Wyspach Kanaryjskich i w Grecji – odpowiednio o 183 i 38 złotych. Spadły natomiast ceny wypoczynku w Egipcie, w Bułgarii i w Turcji – o 374, 219 i o 23 złote.

Jeśli chodzi o mniej uczęszczane kierunki, to największe zwyżki cen, licząc rok do roku, Traveldata ujawniła ofertach wyjazdów do Włoch i na Maltę, o 639 i 523 złote, a także do Maroka, na Majorkę, do Albanii i do Portugalii – o 207, 195, 187 i 107 złotych.

Spadły z kolei ceny wyjazdów do Tunezji, na Cypr i do Hiszpanii kontynentalnej – odpowiednio o 59, 72 i 256 złotych.

Liderzy niskich cen – sześć kierunków

W porównaniach średnich cen wycieczek w największych (dużych i średnich) biurach podróży ceny wyjazdów w szczycie sezonu lato 2024 najbardziej obniżyły ETI, Oasis i Rainbow – odpowiednio o 350, 220, 150 złotych. W pozostałych biurach roczne spadki cen były niższe od 110 złotych (Exim Tours) do wyższych, w granicach do 190 złotych.