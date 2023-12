W biurach podróży: Egipt przestał tanieć, Grecja przestała drożeć

W których biurach podróży ceny rosną, a w których spadają

Ceny wyjazdów w szczycie sezonu lato 2024 najbardziej obniżyły, porównując rok do roku, Nekera, Sun & Fun i Oasis, odpowiednio o 420, 240, 190 złotych. W pozostałych biurach ceny były niższe od 160 złotych (Rainbow, Coral Travel). W pozostałych ceny rosły do 310 złotych.

W liczbie najniższych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 30 kierunków sezonu letniego w trzech kategoriach hoteli na pierwszym miejscu znalazł się TUI Poland z liczbą 49 takich ofert. Za nim uplasowały się Coral Travel z 39 ofertami i Itaka z liczbą 36 ofert.

Najwięcej najtańszych wyjazdów do Egiptu proponowały Coral Travel i TUI Poland (po 7), do Grecji Rainbow i Itaka (po 8), Grecos i TUI Poland (po 6), na Wyspy Kanaryjskie TUI Poland (10) i Itaka (6), do Turcji Coral Travel (5), Itaka (4) i TUI Poland (3), do Tunezji Coral Travel (6) i TUI Poland (4), a do Bułgarii TUI Poland (3) i Coral Travel (2 oferty) – wyliczają eksperci z Traveldaty.

I podsumowują: W porównaniu z okresem sprzed roku TUI Poland utrzymało swoją pozycję w Tunezji i Bułgarii, biuro Coral Travel wzmocniło ją w Egipcie, Grecji i Tunezji, a biuro Itaka utrzymało w Turcji.

Grecja i Turcja — ile można zaoszczędzić kupując wycieczkę już teraz

Przedstawiają też zestawienie cen w biurach podróży „dla zobrazowania skali teoretycznie możliwych oszczędności w cenach wycieczek z wylotem w pierwszym tygodniu sierpnia 2024 roku nabywanych obecnie, w porównaniu z możliwymi cenami z okresu na 3-4 tygodnie przed wylotem (okres last minute), czyli na przełomie pierwszej i drugiej dekady lipca 2024 roku, gdyby osiągnęły one poziom w tym okresie taki jak w roku 2023, a dość prawdopodobne, że będą one wyższe”.