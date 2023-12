W biurach podróży trwa przecena Egiptu. Padł nowy rekord

Grecos z najniższymi cenami

Najbardziej obniżyły ceny, porównując rok do roku, biura podróży Coral Travel, Sun & Fun i Oasis - odpowiednio o 140 i po 130 złotych. U pozostałych monitorowanych organizatorów spadki cen były mniejsze - od 120 złotych (Best Reisen). Jedynymi biurami, które podniosły ceny były TUI Poland i ETI. Różnice wyniosły 35 i 110 złotych.

W liczbie najniższych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w wypadku 30 kierunków w trzech kategoriach hoteli (w ich poszerzony skład weszły hiszpańskie Costa De La Luz i Costa Del Sol, włoskie Kalabria, Sardynia i Sycylia oraz wyodrębniony z Turcji Egejskiej Dalaman), na pozycji lidera, podobnie jak przez większość poprzedniego sezonu, znalazł się TUI Poland z liczbą 49 ofert, za nim uplasowały się Itaka z liczbą 35 ofert i Coral Travel z liczbą 33 ofert (poprzednio 39 ofert, przed rokiem 23, a przed dwoma laty 14 ofert).

Najwięcej najtańszych wakacji w Egipcie oferowały Coral Travel (8) i TUI Poland (6), jeśli chodzi o wyjazdy do Grecji to Rainbow (9), Itaka (8), Grecos i TUI Poland (po 7), na Wyspy Kanaryjskie TUI Poland (10) i Itaka (6), do Turcji Coral Travel (5) i Itaka i TUI Poland (po 4), do Tunezji Coral Travel i TUI Poland (po 3), a do Bułgarii TUI Poland (3) i Coral Travel (2 oferty).

W porównaniu z okresem sprzed roku TUI Poland utrzymało swoją pozycję w Bułgarii, biuro Itaka wzmocniło ją w Tunezji, a biuro Coral Travel w Egipcie i Bułgarii – podsumowuje w raporcie zespół Traveldaty.

Na koniec autorzy analizy pokazują tabelę z biurami podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. W dziewiątym w tym sezonie letnim zestawieniu tabelę opuścił Coral Travel, a wszedł do niej Anex (z miejsca dziewiątego na trzecie). Na miejscu lidera tabeli w dalszym ciągu pozostawał Grecos.