Traveldata: W biurach podróży ceny spadają piąty tydzień. Liderem przecen Egipt

Najwięcej najtańszych wyjazdów do Egiptu eksperci Traveldaty ujawnili w ofercie Corala Travel (8) i TUI Poland (5), do Grecji w Itace (9), Grecosie (7), Rainbowle i TUI Poland (po 5), na Wyspy Kanaryjskie w TUI Poland (10) i Itace (7), do Turcji w Coralu Travel (5), Itace (4) i TUI Poland (3), do Tunezji w Join UP! (3) i TUI Poland (2), a do Bułgarii w TUI Poland (3) i Coralu Travel (2 oferty).

W porównaniu z okresem sprzed roku TUI Poland utrzymał swoją pozycję w Bułgarii, Coral Travel wzmocnił ją w Egipcie, Grecji i Bułgarii, a Itaka w Tunezji – czytamy w analizie.

Liderzy niskich cen w Grecji i Czarnogórze

Ostatnią część raportu jego autorzy poświęcają tabelom z biurami podróży, które oferowały w ostatnim tygodniu imprezy turystyczne po przekrojowo najkorzystniejszych cenach. Okazuje się, że tabelę opuścił Oasis, a weszła do niej Itaka (z miejsca siódmego na piąte). Na miejscu lidera tabeli a pozostawał Grecos, a na pozycjach drugiej i trzeciej Join UP! i Coral Travel.

Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

„Ponieważ szczegółowo badamy kierunki wyjazdów i hotele, które najczęściej są oferowane przez organizatorów, przedstawiamy zestawienia 'liderów cen' z ostatniego tygodnia, na wybranych kierunkach z podziałem wyjazdów według standardu hoteli. Liderami cen są organizatorzy, którzy oferują najtaniej wyjazdy (w tym wypadku 7-dniowe all inclusive z Warszawy na pierwszy tydzień sierpnia 2024 roku).