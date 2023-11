Ceny popularnych kierunków w biurach podróży zjeżdżają - Kanary, Egipt, Turcja

„Cena paliwa lotniczego wyniosła [w ostatnim tygodniu] 4,01 zł/litr wobec 5,03 zł/litr przed rokiem, co oznacza spadek o 20,3 procent, natomiast przed tygodniem cena była niższa o 15,1 procent, a przed dwoma o 13,6 procent” - relacjonują autorzy raportu. Złoty był zaś wyraźnie silniejszy, o 8,2 procent (przed tygodniem o 6,9, a przed dwoma o 7 procent), co spowodowało razem, że średni koszt "wyprodukowania" wycieczki spadł o 380-390 złotych (przed tygodniem o 300-310, a przed dwoma o 295-305 złotych).

Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Jeśli porównać rok do roku, to wśród wiodących kierunków wzrosły ceny wycieczek na Wyspy Kanaryjskie, do Grecji i Turcji – średnio o 184, 170 i 39 złotych\. Obniżyły się za to ceny wyjazdów do Bułgarii i Egiptu – o 114 i 289 złotych.

Na mniej uczęszczanych kierunkach największe zwyżki cen w ujęciu rocznym odnotowano we Włoszech i na Malcie - o 1202 i 1161 złotych, a mniejsze w Portugalii, Albanii, Maroku, Tunezji i na Majorce – o 416, 161, 127, 62 i 36 złotych. Spadły ceny wyjazdów do Hiszpanii kontynentalnej i na Cypr - o 316 i 580 złotych.

Nie wszystkie biura podróży mają wyższe ceny

Autorzy raportu zestawili też dane według klucza poszczególnych biur podróży. W ujęciu rok do roku Oasis, Coral Travel, Rainbow i Best Reisen miały ceny niższe, odpowiednio o 410, 320, 100 i 40 złotych.