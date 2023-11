Cypr, Hiszpania, Egipt – zielone wyspy w morzu wakacyjnych podwyżek

Oni też porównali ceny paliwa lotniczego i kursy dolara i euro. Jak piszą, cena paliwa lotniczego w zeszłym tygodniu wyniosła 4,16 zł/litr wobec 4,90 zł/litr przed rokiem, co oznaczało spadek o 5,1 procent (przed tygodniem cena była niższa o 13,6 procent, a przed dwoma o 14,1 procent). W relacji z dolarem i euro złoty był w ostatnim tygodniu kolejny raz wyraźnie silniejszy w uśrednionych rozliczeniach turystycznych, tym razem o 6,9 procent (przed tygodniem o 7 procent, a przed dwoma o 7,8 procent).

Co to oznaczało? Że wpływ wymienionych czynników na średnią zmianę kosztów cen wycieczek sprzyjał organizatorom. Tym razem zawierał się on w przedziale od -300 do -310 złotych (przed tygodniem różnica mieściła się od -295 do -305, a przed dwoma tygodniami od -330 do -340 złotych) – wyliczyli eksperci z Traveldaty.

Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Wśród wiodących kierunków roczny wzrosty średnich cen wycieczek wystąpił na Wyspach Kanaryjskich, w Grecji i Turcji – o 234, 147 i 82 złotych. Obniżyły się zaś ceny wyjazdów do Bułgarii i Egiptu – o 74 i 266 złotych.

Na mniej uczęszczanych kierunkach największe zwyżki cen w ujęciu rocznym odnotowano w wypadku Malty i Włoch - o 1406 złotych i o 1193 złote. Mniejsze jeśli chodzi o wyjazdy do Portugalii, Maroka, Albanii, na Majorkę i do Tunezji – o 419, 279, 175, 115 i 9 złotych.