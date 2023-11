Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

W ostatnim tygodniu wzrosły ceny wycieczek do czterech z pięciu najpopularniejszych miejsc wakacyjnych. Wyspy Kanaryjskie podrożały o 67 złotych, do Egiptu o 31 złotych, do Bułgarii o 7, a do Grecji o 6 złotych. Jedynie średnia cena Turcji spadła - 14 złotych.

Egipt i Cypr z dużą przeceną rok do roku

Jak pisze Traveldata, jej badanie ujawniło, że średnia cena z zeszłego tygodnia była wyższa od średniej sprzed roku o 97 złotych. Przy czym największa zwyżka dotyczyła Malty (ponownie) – o 1182 złote. Znaczące wzrosty miały też Sycylia i Fuerteventura – o 849 i 644 złotych.

Z kolei największe zniżki cen wyjazdów Traveldata zauważyła w odniesieniu do Cypru - o 589 złotych i kierunków egipskich, zwłaszcza Szarm el-Szejk, o 552 złote, i Hurghady - o 239 złotych.

Autorzy analizy porównali też, mające wpływ na koszty wyjazdów, ceny paliwa lotniczego i kursy głównych walut. Litr paliwa lotniczego kosztował w zeszłym tygodniu 4,21 zł i był tańszy 13,6 procent niż rok wcześniej (przed tygodniem cena była niższa o 14,1 procent, a przed dwoma o 19,4 procent). Złoty był zaś o 7 procent silniejszy wobec dolara i euro (przed tygodniem o 7,8 procent, a przed dwoma o 8,6 procent).