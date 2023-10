Traveldata: Ceny wakacji w Szarm el-Szejk w dół, ale paniki nie widać

Grecos drugi tydzień na czele tabeli

Porównując średnie ceny wycieczek u ich organizatorów i borąc pod uwagę stawki imprez w szczycie sezonu letniego eksperci z Traveldaty doszli do wniosku, że są one mniejsze w Coralu Travel, ETI i Primie Holiday - odpowiednio o 360, 300 i 290 złotych. W pozostałych biurach podróży były wyższe niż przed rokiem w granicach od 10 (Sun & Fun) do ponad 400 złotych.

W liczbie najniższych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w wypadku 30 kierunków sezonu letniego w trzech kategoriach hoteli, na pierwszym miejscu znalazło się TUI Poland z liczbą 48 takich ofert. Za nim znalazły się Coral Travel z liczbą 38 ofert i Itaka z 32 ofertami.

Najwięcej najtańszych wyjazdów do Egiptu autorzy raportu ujawnili w ofercie biura Coral Travel (8) i TUI Poland (7), do Grecji w TUI Poland i Itace (po 9 ), Rainbowa (5) i Grecosa 4, na Wyspy Kanaryjskie TUI Poland (9) i Itace (8), do Turcji w Itace (5), Coralu Travel (4), TUI Poland i Anexie (po 3), do Tunezji w Coralu Travel (4), a do Bułgarii w TUI Poland (3) i Eximie Tours (2 oferty).

W porównaniu z okresem sprzed roku TUI Poland wzmocniło swoją pozycję na Wyspach Kanaryjskich, biuro Coral Travel wzmocniło ją w Egipcie, Grecji, Tunezji i Turcji, a biuro Itaka Grecji, na Wyspach Kanaryjskich i w Turcji – wskazują autorzy analizy.

Na zakończenie pokazują tabelę z biurami podróży, które w ostatnim tygodniu oferowały wyjazdy po przekrojowo najkorzystniejszych cenach. Tabelę opuściły Anex i ETI, a weszły do niej Onholidays (z miejsca siódmego na trzecie) i Best Reisen (z ósmego na czwarte). Na miejscu lidera tabeli pozostał Grecos.