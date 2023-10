Na mapie wakacyjnych cen przewaga lekkiej czerwieni. Tylko trzy kraje na zielono

Były też spadki, jak w wypadku wyjazdów do Hiszpanii kontynentalnej i na Cypr – o 98 i 184 złote.

TUI na czele niskich cen

Ceny wyjazdów w szczycie sezonu lato 2024 roku wobec tego co było rok wcześniej obniżyły biura podróży ETI, Coral Travel i Prima Holiday – odpowiednio o 460, 380 i 20 złotych. Średnie ceny w pozostałych biurach podróży były wyższe niż przed rokiem w granicach od 130 złotych (Grecos) do prawie 470 złotych – wskazują eksperci z Traveldaty.

W liczbie najniższych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w wypadku 30 kierunków sezonu letniego w trzech kategoriach hoteli na pierwszym miejscu znalazł się TUI Poland z liczbą 49 ofert, za nim Coral Travel z 37 ofertami i Itaka z liczbą 33 ofert.

Najwięcej najtańszych wyjazdów do Egiptu badacze z Traveldaty znaleźli w ofercie Corala Travel (8) i TUI Poland (5), do Grecji w TUI Poland (10), Itace (9) i Rainbowle (6), na Wyspy Kanaryjskie w TUI Poland (10) i Itace (7), do Turcji w Coralu Travel (7) i Itace (4), do Tunezji w Coralu Travel (4), a do Bułgarii w TUI Poland i Eximie Tours (po 3 oferty).

„W porównaniu z okresem sprzed roku TUI Poland wzmocniło swoją pozycję na Wyspach Kanaryjskich, biuro Coral Travel wzmocniło ją w Egipcie, Grecji, Tunezji i Turcji, a biuro Itaka w Turcji” – czytamy w raporcie.