Traveldata: W biurach podróży korekta letnich cen. Bułgaria liderem przeceny

Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

W minionym tygodniu spadły ceny wakacyjnych wycieczek do wszystkich pięciu najpopularniejszych kierunków, do Bułgarii o 123 złote, na Wyspy Kanaryjskie o 91 złotych, do Grecji o 58 złotych, do Egiptu o 20, a do Turcji - o 5 złotych.

Ostra przecena Egiptu

Porównanie przez Traveldatę dwóch średnich cen imprez turystycznych, z ostatniego tygodnia i sprzed roku, pokazało, że średnia tegoroczna była wyższa o 149 złotych. Przy czym najbardziej, licząc rok do roku, podrożały Sycylia (o 1543 złote), Malta (o 990 złotych) i Portugalia (o 700 złotych).

Jeśli chodzi zaś o zniżki w ujęciu rok do roku, to największe objęły wyjazdy do Szarm el-Szejk – spadek o 644 złote. Znacząco spadły też ceny wycieczek na Cypr i do Marsa Alam - po 251 złotych.

Jaki wpływ na koszty ponoszone przez organizatorów miały ceny paliwa lotniczego i kursy dolara i euro? Eksperci Traveldaty odpowiadają na to pytanie wskazując, że cena paliwa lotniczego wyniosła w ostatnim tygodniu 4,35 zł/litr wobec 5,05 zł/litr przed rokiem, co oznaczało, że była tańsza o 13,9 procent (przed tygodniem o 3,6 procent, a przed dwoma o 3,2 procent). Wobec dolara i euro złoty był w ostatnim tygodniu kolejny raz wyraźnie silniejszy, w porównaniu rocznym dla uśrednionych rozliczeń turystycznych, o ponad 8,3 procent (przed tygodniem o 5,7 procent, a przed dwoma o 5,4 procent). W sumie wspólny wpływ wymienionych czynników na koszty wycieczek zawierał się w przedziale od minus 335 do minus 345 złotych, (przed tygodniem i dwoma tygodniami odpowiednio od -185 do -195 i od -150 do -160 złotych) – wskazują autorzy badania.