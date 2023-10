Wakacje 2024 - dużo droższe niż w tym roku w Turcji i dużo tańsze w Egipcie

Dwa elementy mają kluczowe znaczenie dla kosztów organizatorów – ceny paliwa lotniczego i kursy dolara i euro. Ta pierwsza wyniosła w zeszłym tygodniu 4,56 złotego za litr, była tym samym mniejsza o 3,6 procent niż rok wcześniej (przed tygodniem cena była niższa o 3,2 procent, a przed dwoma o 3,1 procent). Złoty był za to silniejszy w porównaniu rok do roku dla uśrednionych rozliczeń walutowych o 5,7 procent (przed tygodniem był słabszy o 5,4 procent, a przed dwoma o 4,1 procent).

Wspólny wpływ tych czynników na średnią zmianę kosztów cen wycieczek, jak policzyli eksperci z Traveldaty, zawierał się w przybliżeniu w przedziale od minus 185 do minus 195 złotych (przed tygodniem było to od minus 150 do minus 160 złotych, a dwa tygodnie wcześniej od minus 120 do minus 130 złotych). O takie sumy mniejsze koszty ponosili organizatorzy wyjazdów, licząc rok do roku.

Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Z pięciu wiodących kierunków zdecydowanie najwięcej przez rok skoczyła cena Turcji, było to 657 złotych. Grecja podrożała o 345 złotych, Wyspy Kanaryjskie o 304 złote, a Bułgaria o 35 złotych. Na tym tle wyróżnił się Egipt, którego cena spadła o 357 złotych.

Jeśli chodzi o mniej uczęszczane kierunki, największe zwyżki cen w ujęciu rocznym odnotowano w wypadku Włoch i Portugalii - o 1461 i 779 złotych. Mniejsze na Majorce, w Maroku, na Malcie i w Albanii – o 202, 197, 197 i 170 złotych. A jeszcze mniejsze w Tunezji i Hiszpanii kontynentalnej - o 91 i 75 złotych.