Ekspert: Jaka przyszłość czeka biura podróży? Zaszkodzi im polityka klimatyczna UE

– Niektórzy oskarżają mnie o lenistwo. Mówią, że prezentowanych co pół roku na konferencjach „Rzeczpospolitej” wykresów nie zmieniam, taki ze mnie cwaniak. Tymczasem nie zmieniam ich, bo nie muszę, tak są precyzyjnie trafione, jedynie uzupełniam o kolejne daty i dane – wyjaśniał półżartem Betlej.

Polska turystyka rosła też lepiej nie tylko od nietrafionych prognoz, ale i szybciej niż w innych krajach europejskich. O ile średnia w Polsce to 36,1 procent, porównując wyniki z 2023 do wyników z 2022 roku, o tyle w krajach zachodniej Europy (dane koncernu TUI z krajów, w których prowadzi on działalność touroperatora) było to 7,8 procent, a w krajach nadbałtyckich nawet minus 3 procent (dane największego tamtejszego organizatora wyjazdów, biura podróży Novaturas).

Unia Europejska wyrzuci w błoto biliony euro, zamiast inwestować w rozwój

Po tym wstępie Betlej ponownie przedstawił swoje przewidywania dla rynku turystyki wyjazdowej. Zwraca on uwagę, że najbliższe lata obciążone będą dużymi wydatkami wywołanymi dążeniem Unii Europejskiej do zmniejszenia wpływu gospodarki na klimat. To spowoduje, że pieniądze Europejczyków – nawet 4 biliony euro, z czego w Polsce 40 tysięcy złotych na mieszkańca – zamiast na postęp technologiczny i rozwój będą wydawane na proekologiczne inwestycje, przymusową wymianę samochodów na elektryczne, ocieplanie budynków, instalowanie pomp ciepła w miejsce kotłów, a także baterii fotowoltaicznych i stawianie wiatraków. Do tego dojdą wyższe rachunki za prąd, który będzie pozyskiwany z OZE.

– Polaków nie będzie stać na te wydatki, będą więc musieli oszczędzać. Ponieważ raczej nie będą oszczędzać na jedzeniu, zaczną ograniczać wydatki na wycieczki – przewiduje Andrzej Betlej.

Ekspert nie ukrywa swego sceptycyzmu wobec sensowności tych działań. Po pierwsze, wskazuje, napędza to gospodarkę chińską, to w Azji bowiem powstaje 97 procent paneli fotowoltaicznych, a po drugie – na koniec i tak masy powietrza nad Ziemią się wymieszają i nic nie da obniżanie temperatury w Europie, kiedy to Azjaci mają względy klimatyczne za nic.