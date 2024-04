35 lat Itaki: 10 milionów klientów i największy zysk w historii

Langkawi – „nasz kolejny strzał w dziesiątkę”

Podsumowując stary rok wiceprezes wspomniał też o sukcesach produktowych. Zaliczył do nich wprowadzenie do programu lotów czarterowych do Brazylii i do Sri Lanki. Jak zapewnił, te kierunki będą kontynuowane w kolejnym sezonie zimowym. Na najbliższy sezon zimowy Itaka zaplanowała zupełnie nowy kierunek – wyspę Langkawi w Malezji, zamierza zabierać tam co tydzień około 300 klientów. – To piękny, egzotyczny kierunek, jestem przekonany, że to będzie nasz kolejny strzał w dziesiątkę – oceniał Henicz. Przyznał zarazem, że zastanawia się jeszcze tylko, czy promować nowe miejsce nazwą wyspy, Langkawi, czy raczej kraju – Malezja.

Wiceprezes przypomniał, że w kwietniu Itaka została partnerem polskich olimpijczyków i Polskiego Komitetu Olimpijskiego. I zdradził, że na czas igrzysk olimpijskich, które zaczną się w lipcu w Paryżu, sprzedawcy w salonach Itaki dostaną „olimpijskie” stroje.

Inna nowość organizacyjna to wdrożenie przez dział marketingu platformy edukacyjnej i nowych szkoleń dla wszystkich sprzedawców. – Zanim odbiorą pierwszy telefon muszą przejść to samo szkolenie, żeby wszyscy reprezentowali ten sam poziom przygotowania – wyjaśniał ideę tego działania Henicz.

Itaka poleca – wypoczynek dla aktywnych

Wiceprezes poświęcił też nieco czasu na przypomnienie, że w ostatnich miesiącach Itaka kładzie nacisk na swoje produkty spod dwóch marek – Itaka No Limits i Itaka Smart. Ta pierwsza ma wprawdzie dziesięć lat, lecz jakiś czas była odsunięta na drugi plan. Teraz wraca z nową siłą. Organizatorowi zależy, żeby rozpowszechnić stosunkowo nową formę podróżowania z Itaka – aktywnego. To marka dla ludzi, którzy potrzebują ruchu i wrażeń w czasie wakacji. Albo chcą spróbować czegoś pierwszy raz (np. nauka surfowania, kitesurfingu, nurkowania), albo przeżyć coś wyjątkowego (spływy pontonami, wędrówki, zdobywanie gór, jazda rowerami lub jeepami z napędem na 4 koła, wyprawy fotograficzne i safari). Europa, Azja, Afryka, Ameryka Południowa... W programie No Limits mieszczą się też wyjazdy dla narciarzy.

Zdaniem Henicza, dziesięć lat temu, kiedy Itaka pierwszy raz wystąpiła z nową marką, zainteresowanie tą formą wypoczynku nie było jeszcze dostateczne. – Czujemy, że teraz jest lepszy moment. Wzrosła potrzeba wiązania wypoczynku z ruchem, aktywnym życiem i ze zdrowiem – podkreślał.

Itaka pozyskała polską mistrzynię olimpijską, lekkoatletkę Natalię Kaczmarek, jako ambasadorkę marki No Limits by Itaka. Prowadzi jeszcze rozmowy z himalaistą Andrzejem Bargielem licząc na podobną współpracę. Znani sportowcy będą zachęcać Polaków do łączenia wypoczynku z aktywnością i dbaniem o zdrowie.