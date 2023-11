Itaka: To był najlepszy rok w historii biur podróży, ale liczymy na jeszcze lepszy

Turcja przed Grecją i Hiszpanią - trzy najważniejsze kierunki

Wróciłbym jeszcze do tego popytu i podaży - milion klientów to jest o 33 procent więcej niż rok wcześniej, a jeśli porównać przychody rok do roku, to wzrost wyniesie nawet 42 procent.

Wiadomo, że ten drugi wskaźnik rósł dynamiczniej, ze względu na wzrost kosztów. Bardziej cieszy nas wzrost liczby klientów.

To już chyba ostatni sezon, kiedy porównujemy się do roku 2019, bo mamy już nową sytuację i nowe rekordy. Rok 2023 stworzył nowy punkt odniesienia, będziemy się od teraz porównywać do niego. Powiem tak - będę bardzo zdziwiony, jeżeli któryś z operatorów nie zrobi w tym roku rekordowego wyniku.

Dostosowywaliśmy się do popytu - więcej klientów chciało latać do Turcji, to zwiększyliśmy Turcję. Grecja - myślę, że głównie przez politykę hotelarzy, którzy ponieśli ceny, wyraźnie chcieli jak najszybciej zarobić - straciła nieco rynku w Polsce.

Jakie kierunki były najpopularniejsze w Itace?