Itaka: Milion klientów w Polsce, półtora miliona w Europie. To rekord

Konferencja była również okazją do uhonorowania agentów za wybitne wyniki w sprzedaży i promowaniu marki Itaka. Wyróżniono Denar Travel z Myszkowa (w kategorii „agent prestiżowy”) i Centrum Podróży w Zgorzelcu („agent”). Za największy wzrost sprzedaży w roku 2023 nagrodzono zaś An-Travel z Kłodzka („agent prestiżowy”) i Halowakacje z Lublina („agent”). Filip Frydrykiewicz

Lato 2024 sprzedaje się jak świeże bułeczki

Prowadzona od prawie 3 miesięcy sprzedaż wyjazdów na lato przyszłego roku pokazuje, że zainteresowanie wyjazdami nie maleje, organizator notuje wzrost w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego o 70 procent.

Oferuje już 800 hoteli (ta liczba ciągle rośnie, touroperator dodaje bowiem do systemu rezerwacyjnego systematycznie nowe obiekty) w 85 destynacjach z wylotem z 14 krajowych lotnisk.

Oprócz tego oferuje 223 programy wycieczek objazdowych – samolotowych i autokarowych. W tym segmencie szczególnie wzrosło w ostatnim sezonie zainteresowanie zwiedzaniem Rzymu (Itaka będzie wysyłać tam dwa razy w tygodniu własny czarter we współpracy z LOT-em), Mediolanu, na Maltę, do Barcelony i do Indii.

W 32 hotelach organizator będzie prowadził w nowym roku Kluby Przyjaciół Itaki z animacjami dla dzieci. Najwięcej w Grecji (10), Turcji (8), Hiszpanii (5) i Bułgarii (4). Programy klubowych zajęć powstały, jak podkreślał Henicz, w ścisłej współpracy z małopolskim parkiem rozrywki Energylandia.