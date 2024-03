Hasło promocyjne nowego sezonu to „O! Zima 24/25”. Na początek touroperator przygotował 289 hoteli i 135 wycieczek objazdowych w 28 destynacjach.

Reklama

Tropikalna nowość w Malezji

Jak czytamy w komunikacie organizatora, loty czarterowe do Malezji, na wyspę Langkawi, do „tropikalnego raju na Morzu Andamańskim”, to absolutna nowość na polskim rynku. - Wakacje na tej niezwykłej wyspie polecamy wszystkim ciekawym świata, miłośnikom pięknych plaż i tropikalnych klimatów. To niezwykłe miejsce, pełne cudów natury fascynuje, relaksuje i daje wiele pozytywnych emocji. Odkrywanie nowych miejsc przed polskimi klientami to dla nas wielka satysfakcja – komentuje cytowany w komunikacie wiceprezes Itaka Holdings Piotr Henicz.

Pierwszy samolot na Langkawi wyleci z Warszawy 8 listopada. Kolejne rejsy będą się odbywać co tydzień do 15 marca. Turyści , którzy zdecydują się na wypoczynek w nowym miejscu mają do wyboru siedem hoteli i trzy wycieczki objazdowe, ale biuro podróży zapowiada, że rozszerzy jeszcze tę ofertę.

Czytaj więcej Transport Inflacja spada, a bilety drożeją. Ile wydamy w tym roku na wakacje? Kłopoty Boeinga przekładają się na mniej samolotów dla linii. Uziemione są też niektóre airbusy z powodu kłopotów z silnikami Pratt & Whitney. To złe wieści dla pasażerów - ceny biletów jeszcze wzrosną.

Więcej egzotyki od Azji do Afryki

Touroperator zapowiada, że w kolejnym sezonie zimowym będzie kontynuował też loty czarterowe do Brazylii, do regionu Bahia. Hotele, jakie wybrał na pierwszy sezon tego kierunku, czyli zimę 2023/2024 zostały wysoko ocenione przez klientów. Dlatego zaplanował jeszcze więcej miejsc w hotelach sieci Iberostar i Grand Palladium.