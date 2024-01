Itaka strategicznym partnerem Malty. „To pozwoli lepiej wykorzystać potencjał Polski”

- Dla polskich turystów jest to ciągle kierunek wschodzący, który do tej pory nie był zanadto przez nich oblegany. Dlatego dostrzegamy rosnący potencjał Malty i z niekłamaną satysfakcją odnotowujemy zdecydowany wzrost dynamiki sprzedaży do tego przepięknego i kulturowo zróżnicowanego kraju. Dodatkową zachętą dla rozwoju tego kierunku w naszej firmie jest całoroczny charakter oferty. Warto też dodać, że propozycja naszej firmy obejmuje zarówno pobyty wypoczynkowe, jak i krótkie pobyty typu city break, ale też pełnowymiarowe wycieczki z pilotem-przewodnikiem. Nasze plany dotyczące Malty na pewno nie kończą się na następnym sezonie. Chcemy, aby nasza firma na stałe zajęła pozycję lidera sprzedaży tej destynacji w naszym kraju na dekady - podkreśla dyrektor Itaka Smart Marcin Kołodziejczyk.

Czytaj więcej Biura Podróży Rainbow przedłużył umowę z Enter Airem. Rekordowa wartość Enter Air i spółka Rainbow Tours, właściciel biura podróży Rainbow, podpisały aneks do umowy czarteru na sezon lato 2024 i zima 2024/2025. Szacunkowa wartość usług w tym okresie sięgnie 90,4 miliona dolarów, czyli 365,6 miliona złotych

Współpraca Itaki i Malty ma skupiać się inicjatywach marketingowych promujących Wyspy Maltańskie. Ponadto jej rozpoczęcie zbiega się z wprowadzeniem nowej siatki połączeń lotniczych. Do końca marca można korzystać ze zwiększonej częstotliwości lotów z największych lotnisk w Polsce (Warszawa, Kraków, Katowice, Poznań, Gdańsk, Wrocław) na Maltę.

O szczególnym znaczeniu Polski dla Malty w Europie świadczy uruchomienie w listopadzie 2022 roku biura Maltańskiej Organizacji Turystycznej w Warszawie. To stąd Malta prowadzi działalność operacyjno-biznesową w zakresie turystyki w Europie Środkowo-Wschodniej i krajach nadbałtyckich.