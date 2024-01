Itaka wznowiła czartery do Sri Lanki. "Najlepsza pora na oglądanie wielorybów"

Pierwszy dreamliner LOT-u wylądował w Colombo 5 stycznia. Powitał go na lotnisku salut wodny, a klientów biura podróży występy lokalnych tancerzy i muzyków. Wszyscy zostali obdarowani pluszowymi słoniami i naszyjnikami z egzotycznych kwiatów.

Reklama

Rejs zainaugurował cykl bezpośrednich, cotygodniowych, lotów czarterowych Itaki z Warszawy, które potrwają do 21 marca. To jedyne bezpośrednie rejsy czarterowe z Polski do Colombo.

Czytaj więcej Biura Podróży Itaka: To był najlepszy rok w historii biur podróży, ale liczymy na jeszcze lepszy Ten rok biura podróży zaliczą do najlepszych w historii. Od tej pory będzie on dla nas punktem odniesienia, jak wcześniej rok 2019. Itaka obsłuży milion klientów w kraju, a półtora miliona, licząc razem z turystami z krajów ościennych – mówi serwisowi Turystyka.rp.pl wiceprezes Itaki Piotr Henicz.

Jak pisze touroperator w komunikacie, oferuje on ponad 20 wybranych hoteli. - Sri Lanka to raj dla miłośników wczasów all inclusive, oferujący wiele hoteli z doskonałą obsługą i gamą atrakcji. Położone nad przepięknymi plażami, zapewniają niezapomniane wrażenia wypoczynkowe – zachwala executive manager Monika Wesołowska.Na miejscu Itaka proponuje klientom wypoczywanie na miejscu, udział w wycieczkach objazdowych po kraju z możliwością przedłużenia o kolejny tydzień w hotelu nad morzem, a także zwiedzanie organizowane na indywidualne życzenie.