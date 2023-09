Itaka partnerem polskich olimpijczyków. Wiadomo z kim sportowcy pojadą na wakacje

Podpisanie umowy o współpracy miało miejsce w poniedziałek, 4 września, w Klubie Olimpijczyka w Centrum Olimpijskim PKOl w Warszawie.

W ramach umowy zawartej na lata 2023-2027, Itaka zyskała prawo do używania tytułów Partner Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Partner Olimpijskiej Reprezentacji Polski.

– To dla Polskiego Komitetu Olimpijskiego przełomowa i jednocześnie niezwykle radosna chwila, bo każdy z nas po dobrze wykonanej pracy marzy o wspaniałym wypoczynku - mówił podczas podpisania umowy, co cytuje komunikat prasowy przesłany przez Itakę, prezes PKOl Radosław Piesiewicz. - Dziś chcemy pokazać i podkreślić, jak wspaniałą, ale też bardzo ciężką pracę wykonują nasi sportowcy i ich trenerzy, i jak bardzo tę pracę doceniamy. 300 dni w roku poza domem, walką ze swoimi słabościami, bicie rekordów, walka z bólem – to codzienność naszych olimpijczyków. Cieszymy się z medali i sukcesów, ale rzadko zadajemy sobie pytanie, jak wiele taki medal kosztuje. Dziś, wspólnie z firmą Itaka, chcemy pokazać nasz ogromny szacunek dla tego wysiłku i nagrodzić naszych medalistów czymś, co jest jednym z przyjemniejszych momentów w życiu – wspaniałymi wakacjami. Dziękuję zarządowi firmy Itaka, że uwierzył w ten pomysł i właściwie bez wahania podjął współpracę.

Itakę reprezentował wiceprezes biura podróży Piotr Henicz. – Partnerstwo z Polskim Komitetem Olimpijskim to dla nas wielki zaszczyt i powód do dumy – komentuje. – Zdrowa rywalizacja, pokonywanie własnych ograniczeń, radość z uzyskanych wyników i szacunek dla liderów to pojęcia, które opisują także naszą pracę. Do aktywnego wypoczynku namawiamy też naszych klientów, proponując wiele wycieczek lokalnych z elementami sportu i rywalizacji. Uprawianie sportu wspaniale łączy się z podróżami, nie tylko pozwalając na treningi w różnych warunkach klimatycznych, ale także na naładowanie baterii pozytywnymi emocjami czerpanymi z odkrywania świata. Będzie nam niezmiernie miło powitać polskich sportowców w gronie naszych klientów i zapewniam, że będą to wakacje na medal! W imieniu Zarządu Itaki życzę polskim sportowcom życiowej formy, wspaniałych zwycięstw i wiele radości z udziału w największym święcie sportu jakim są igrzyska olimpijskie.

W uroczystości wzięli udział utytułowani sportowcy, "polskie olimpijskie nadzieje na Paryż 2024" – Wojciech Nowicki, mistrz olimpijski w rzucie młotem z Tokio (2020) wraz z trenerką Joanną Fiodorow, siatkarz Artur Szalpuk i trener reprezentacji Polski koszykarzy 3x3 Piotr Renkiel.