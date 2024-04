Mistrzyni olimpijska ambasadorką turystyki aktwnej w Itace

Natalia Kaczmarek została ambasadorką marki aktywnej turystyki No Limits by Itaka Itaka

Itaka — sport i zdrowe wakacje

- Lekkoatletyka zawsze była dla mnie prawdziwą królową sportu, a sportowcy, tacy jak pani Natalia Kaczmarek, wspaniałym przykładem realizowania sportowych wyzwań – mówi Henicz. - Jest mi niezmiernie miło, że zainicjowałem tę współpracę, tym bardziej, że od lat sam uprawiam sporty biegowe. Cieszę się, że to właśnie nasza mistrzyni olimpijska, która z racji uczestniczenia w zawodach i treningach bardzo dużo podróżuje, wesprze nas w budowaniu naszej nowej marki. Serdecznie zapraszam panią Natalię do świata Itaki, będzie to dla nas wspaniała okazja do zaprezentowania naszej mistrzowskiej dyscypliny. Korzystając z okazji życzymy jej sukcesów na igrzyskach olimpijskich w Paryżu – dodaje.

- Sport i podróże to najlepsze połączenie pod słońcem – dodaje cytowana w komunikacie Natalia Kaczmarek. - Chociaż dzięki uprawianiu sportu odkryłam najpiękniejsze zakątki świata, to zawsze wracając czuję ogromny niedosyt i chęć powrotu do miejsc, które widziałam jedynie przelotnie. Wakacje to mój sposób na naładowanie akumulatorów, lubię spędzać je aktywnie, zwiedzać, poznawać nowe smaki. Ale kocham też słońce, leniwe chwile przy basenie, zapatrzenie w błękit morza na plaży. Wakacje to dla mnie synonim wolności, czasu zarezerwowanego tylko dla mnie i bliskiej osoby. I chcę wykorzystać je jak najpełniej – dodaje Kaczmarek.

Itaka jest partnerem Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Olimpijskiej Reprezentacji Polski. Medaliści Igrzysk Olimpijskich w Paryżu 2024 i Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026.