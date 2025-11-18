Reklama
Wkrótce ruszą targi ITTF Warsaw – miejsce spotkań branży turystycznej i miłośników podróży

Ponad 200 wystawców z 32 krajów, seminaria, konferencje i szkolenia dla przedstawicieli branży turystycznej, a na koniec Festiwal Podróżników Zwrotnik – tak w dużym skrócie wygląda program trzeciej edycji Międzynarodowych Targów Turystycznych ITTF Warsaw, które już pojutrze rozpoczną się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Udział w trzeciej edycji ITTF Warsaw zapowiedziało ponad 200 wystawców z 32 krajów

Foto: ITTF Warsaw

Nelly Kamińska

We czwartek, 20 listopada, w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, rozpoczną się i potrwają do soboty III Międzynarodowe Targi Turystyczne ITTF Warsaw, organizowane przez Grupę MTP (Międzynarodowe Targi Poznańskie) i Polską Izbę Turystyki.

Weźmie w nich udział ponad 200 wystawców z 32 krajów, w tym narodowe organizacje turystyczne, regiony, miasta, atrakcje turystyczne, biura podróży, przewoźnicy, obiekty noclegowe i firmy technologiczne.

Udział w ITTF wezmą przedstawiciele krajów, w których Polacy wypoczywają najchętniej, czyli Turcji, Grecji, Egiptu, Tunezji, Bułgarii, Chorwacji, Włoch, Cypru, Malty, Portugalii, Maroka czy Gruzji.

Grecja na targach ITTF: Gościmy coraz więcej Polaków, za kilka lat mogą być na podium

Kierunki dalekie i egzotyczne reprezentować będą między innymi wystawcy z Kuby, Peru, Indii, Malediwów, Indonezji, Chin, Wietnamu i Ugandy.

Wśród wystawców krajowych znalazły się regionalne organizacje turystyczne Mazowsza, Śląska, Małopolski i województwa łódzkiego oraz miejskie organizacje turystyczne Krakowa, Łodzi i Płocka.

Biura podróży na ITTF Warsaw

Będzie można spotkać się z przedstawicielami największych biur podróży, w tym Itaki, Rainbowa, Corala Travel Poland, Grecosa, TOP Touristik i Logos Travel.

Nie zabraknie też czołowych organizacji samorządu gospodarczego – Polskiej Izby Turystyki, Izby Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej czy Turystycznej Organizacji Otwartej.

Z kolei branżę transportową reprezentować będą LOT, Turkish Airlines, Qatar Airways, Sky Express, Stena Line, a branżę technologiczną – MerlinX i N-Sykon (systemy rezerwacyjne).  

Partnerami wydarzenia są województwo mazowieckie, Tunezja, Sardynia i firma Ebury, specjalizująca się w usługach finansowych.

Grecos o ITTF: Widzimy, że targi turystyczne odżywają i chcemy tam być
ITTF dla profesjonalistów i pasjonatów podróży

Organizatorzy zapraszają na targi zarówno przedstawicieli branży turystycznej, jak i turystów. Dla obu grup przygotowali bogaty program wydarzeń.

Program pierwszych dwóch dni targów tradycyjnie adresowany jest do profesjonalistów, a wypełnią go branżowe prezentacje, konferencje, debaty, seminaria i szkolenia. Ich zakres tematyczny obejmuje między innymi turystykę wyjazdową i przyjazdową, city breaki, MICE, incentive travel, turystykę luksusową i zrównoważoną, rozwiązania technologiczne i nowoczesny marketing turystyczny.

Czwartek to dzień klienta korporacyjnego – będzie można poznać między innymi najnowsze trendy w zarządzaniu podróżami służbowymi i najnowocześniejsze modele pojazdów oraz dowiedzieć się, jak optymalizować ceny i strategię sprzedaży w hotelach.

Ponadto zaplanowano dyskusje na temat strategii rozwoju turystyki zorganizowanej w Polsce, konsultacje branżowe i forum turystyki grupowej, które pokaże, jak działać szybciej i mądrzej niż konkurencja.

Piątkowy program został przygotowany z myślą o touroperatorach i profesjonalistach odpowiedzialnych za organizację wyjazdów. Obejmuje on tematy związane z transformacją podatkową w branży turystycznej, zarządzaniem finansami i płynnością, bezpieczeństwem dzieci i młodzieży podczas wyjazdów i innowacjami technologicznymi.

Uczestnicy poznają możliwości nowoczesnych technologii i sztucznej inteligencji w obsłudze klienta, narzędzia VR zwiększające sprzedaż w turystyce i sposoby efektywnego promowania miejsc i atrakcji turystycznych, zarówno online, jak i offline. W programie także panele poświęcone turystyce wiejskiej i trendom w organizacji wyjazdów grupowych.

Efektywna współpraca dzięki aplikacji B2B

Dla profesjonalistów dostępna będzie aplikacja do umawiania spotkań B2B, umożliwiająca szybkie planowanie rozmów biznesowych i zarządzanie harmonogramem targów.

Trzeciego dnia targów Pałac Kultury i Nauki otwarty będzie dla szerokiej publiczności. Przez całą sobotę trwać będą spotkania z podróżnikami, influencerami i autorami książek, prelekcje, prezentacje regionów, konkursy, degustacje i zajęcia dla dzieci. Gwoździem programu będzie Festiwal Podróżników Zwrotnik.

Festiwal Podróżników Zwrotnik - nowość w programie targów turystycznych ITTF Warsaw

Program branżowy

Oficjalne otwarcie Międzynarodowych Targów Turystycznych ITTF Warsaw – 20 listopada (czwartek), godz. 11:00-12:30, Sala Goethego

20 listopada (czwartek): Dzień Klienta Korporacyjnego – dla firm organizujących podróże służbowe, wyjazdy integracyjne i eventy; w programie spotkania z przedstawicielami sektora MICE, HR i zakupów korporacyjnych.

Sala Kisielewskiego

10:30–11:15 – Przyszłość TMC i cyfrowych platform – kto naprawdę zarządza podróżą służbową? Prelegent: Damian Stefaniak – Category Manager Travel, Events & Fairs, Marketing, Siemens

11:30–12:15 – Mobilność firmowa w erze elektryfikacji – flota, wynajem i nowe modele rozliczeń Prelegent: Michał Mielczarek – EMEA Fleet & Travel Manager, Parexel

12:30–13:15 – Hotele i revenue management – kto wygrywa w grze o najlepsze stawki? Prelegent: Rafał Abramczyk – CEO, Klips Data

13:30–16:00 – Konferencja podsumowująca projekt zlecony przez MSiT: Strategia Rozwoju Turystyki Zorganizowanej (Przyjazdowej i Wyjazdowej) dla Polski na lata 2026–2035 Prelegent: Elżbieta Wąsowicz-Zaborek – Ekspert w zakresie ekonomiki i marketingu usług turystycznych, SGH Warszawa

Sala Goethego

12:45-14:15 – Podróże przyszłości: Co mówią trendy i dane o użytkownikach, o turystach jutra? Prelegent: Ringier Axel Springer Polska

14:30-15:45 – Bułgaria nieoczywista – podstawowe rodzaje turystyki i przedstawienie Bułgarskiej Organizacji Turystyki Winiarskiej

16:00-16:30 – Odkrywaj, rywalizuj, baw się – aplikacja TrekPoint jako nowa atrakcja turystyczna Prelegent: Polska Górom

Sala Rudniewa

10:30–17:00 – Forum Turystyki Grupowej 2025: Szybciej niż rynek. Mądrzej niż konkurencja Prelegent: Przezmorze.pl

Izabela Stelmańska: Mazowsze zaskoczy i zainspiruje na targach ITTF Warsaw

21 listopada (piątek): Dzień Touroperatora – dla agentów, biur podróży i profesjonalistów rynku turystycznego; w programie prezentacje B2B, warsztaty, spotkania branżowe i networking

Sala Kisielewskiego

10:00-10:45 – Transformacja podatkowa: KSeF i kluczowe zmiany dla branży turystycznej

Prelegent: Justyna Zając-Wysocka, radca prawny, doradca podatkowy

11:00-11:45 – Wyzwania finansowe touroperatorów w zmieniającym się świecie – płynność, koszty, ryzyko

Prelegent: Jakub Makurat, Ebury Partners

12:00-13:15 – Konferencja podsumowująca projekt PIT współfinansowany przez MSiT – Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa turystów podczas wypoczynku na terenie Polski

Prelegent: Anna Ptak, prezes Oddziału Turystyki Dziecięcej i Młodzieżowej Polskiej Izby Turystyki

13:30-14:15 – Nowoczesne technologie w turystyce – od dynamicznego pakietowania po inteligentną obsługę klienta

Prelegent: Marzena Buczkowska-German, ekspert rynku turystycznego

14:40-15:15 – AI w turystyce – od teorii do praktyki: jak zmienia się praca touroperatora i agenta

Prelegent: Zuzanna Sprycha, prezes Turystycznej Organizacji Otwartej

15:30-16:15 – Z wirtualnego świata do rzeczywistości, czyli jak VR zwiększa sprzedaż w turystyce

Prelegent: Łukasz Mikosz, prezes Europejskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Turystycznych

Sala Goethego

10:30–10:45 – Marketing wielozmysłowy w turystyce – jak wykroczyć poza to, co widać, budując przewagę konkurencyjną

Prelegent: Justyna Bajer, IMS Sensory

11:45–12:15 – Polska Górom – jak uatrakcyjnić wycieczkę i nie zgubić grupy. Aplikacja TrekPoint jako wsparcie touroperatora

14:30–15:30 – Digital Out Of Home – od brandingu po sprzedaż w branży turystycznej

Prelegent: Agnieszka Wilczyńska, IMS Sensory

Sala Rudniewa

11:00–11:30 – Niesamowite Lubuskie

Prelegent: Łukasz Kozłowski

12:00–15:00 – Polska Federacja Turystyki Wiejskiej – „Wieś pełna możliwości – kierunki rozwoju turystyki wiejskiej w Polsce 2025–2035”

Targi ITTF Warsaw 2024. „Podoba nam się tu bardziej niż w Dubaju”

Wstęp na targi ITTF Warsaw

• Bezpłatna rejestracja dla profesjonalistów – do 18 listopada (wtorek) włącznie, po tym czasie bilety na targi będzie można kupić online i w recepcji targowej. Szczegóły na stronie wydarzenia.

• Wstęp na Festiwal Podróżników Zwrotnik jest bezpłatny. Darmowe wejściówki można pobrać online lub w recepcji targowej w dniu wydarzenia.

Serwis Turystyka.rp.pl objął wydarzenie patronatem medialnym.

