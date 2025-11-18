Wkrótce ruszą targi ITTF Warsaw – miejsce spotkań branży turystycznej i miłośników podróży

We czwartek, 20 listopada, w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, rozpoczną się i potrwają do soboty III Międzynarodowe Targi Turystyczne ITTF Warsaw, organizowane przez Grupę MTP (Międzynarodowe Targi Poznańskie) i Polską Izbę Turystyki.

Weźmie w nich udział ponad 200 wystawców z 32 krajów, w tym narodowe organizacje turystyczne, regiony, miasta, atrakcje turystyczne, biura podróży, przewoźnicy, obiekty noclegowe i firmy technologiczne.

Udział w ITTF wezmą przedstawiciele krajów, w których Polacy wypoczywają najchętniej, czyli Turcji, Grecji, Egiptu, Tunezji, Bułgarii, Chorwacji, Włoch, Cypru, Malty, Portugalii, Maroka czy Gruzji.

Kierunki dalekie i egzotyczne reprezentować będą między innymi wystawcy z Kuby, Peru, Indii, Malediwów, Indonezji, Chin, Wietnamu i Ugandy.