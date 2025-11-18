Wkrótce ruszą targi ITTF Warsaw – miejsce spotkań branży turystycznej i miłośników podróży

Aktualizacja: 18.11.2025 18:35 Publikacja: 18.11.2025 15:14
We czwartek, 20 listopada, w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, rozpoczną się i potrwają do soboty III Międzynarodowe Targi Turystyczne ITTF Warsaw, organizowane przez Grupę MTP (Międzynarodowe Targi Poznańskie) i Polską Izbę Turystyki.
Weźmie w nich udział ponad 200 wystawców z 32 krajów, w tym narodowe organizacje turystyczne, regiony, miasta, atrakcje turystyczne, biura podróży, przewoźnicy, obiekty noclegowe i firmy technologiczne.
Udział w ITTF wezmą przedstawiciele krajów, w których Polacy wypoczywają najchętniej, czyli Turcji, Grecji, Egiptu, Tunezji, Bułgarii, Chorwacji, Włoch, Cypru, Malty, Portugalii, Maroka czy Gruzji.
Kierunki dalekie i egzotyczne reprezentować będą między innymi wystawcy z Kuby, Peru, Indii, Malediwów, Indonezji, Chin, Wietnamu i Ugandy.
Wśród wystawców krajowych znalazły się regionalne organizacje turystyczne Mazowsza, Śląska, Małopolski i województwa łódzkiego oraz miejskie organizacje turystyczne Krakowa, Łodzi i Płocka.
Będzie można spotkać się z przedstawicielami największych biur podróży, w tym Itaki, Rainbowa, Corala Travel Poland, Grecosa, TOP Touristik i Logos Travel.
Nie zabraknie też czołowych organizacji samorządu gospodarczego – Polskiej Izby Turystyki, Izby Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej czy Turystycznej Organizacji Otwartej.
Z kolei branżę transportową reprezentować będą LOT, Turkish Airlines, Qatar Airways, Sky Express, Stena Line, a branżę technologiczną – MerlinX i N-Sykon (systemy rezerwacyjne).
Partnerami wydarzenia są województwo mazowieckie, Tunezja, Sardynia i firma Ebury, specjalizująca się w usługach finansowych.
Organizatorzy zapraszają na targi zarówno przedstawicieli branży turystycznej, jak i turystów. Dla obu grup przygotowali bogaty program wydarzeń.
Program pierwszych dwóch dni targów tradycyjnie adresowany jest do profesjonalistów, a wypełnią go branżowe prezentacje, konferencje, debaty, seminaria i szkolenia. Ich zakres tematyczny obejmuje między innymi turystykę wyjazdową i przyjazdową, city breaki, MICE, incentive travel, turystykę luksusową i zrównoważoną, rozwiązania technologiczne i nowoczesny marketing turystyczny.
Czwartek to dzień klienta korporacyjnego – będzie można poznać między innymi najnowsze trendy w zarządzaniu podróżami służbowymi i najnowocześniejsze modele pojazdów oraz dowiedzieć się, jak optymalizować ceny i strategię sprzedaży w hotelach.
Ponadto zaplanowano dyskusje na temat strategii rozwoju turystyki zorganizowanej w Polsce, konsultacje branżowe i forum turystyki grupowej, które pokaże, jak działać szybciej i mądrzej niż konkurencja.
Piątkowy program został przygotowany z myślą o touroperatorach i profesjonalistach odpowiedzialnych za organizację wyjazdów. Obejmuje on tematy związane z transformacją podatkową w branży turystycznej, zarządzaniem finansami i płynnością, bezpieczeństwem dzieci i młodzieży podczas wyjazdów i innowacjami technologicznymi.
Uczestnicy poznają możliwości nowoczesnych technologii i sztucznej inteligencji w obsłudze klienta, narzędzia VR zwiększające sprzedaż w turystyce i sposoby efektywnego promowania miejsc i atrakcji turystycznych, zarówno online, jak i offline. W programie także panele poświęcone turystyce wiejskiej i trendom w organizacji wyjazdów grupowych.
Dla profesjonalistów dostępna będzie aplikacja do umawiania spotkań B2B, umożliwiająca szybkie planowanie rozmów biznesowych i zarządzanie harmonogramem targów.
Trzeciego dnia targów Pałac Kultury i Nauki otwarty będzie dla szerokiej publiczności. Przez całą sobotę trwać będą spotkania z podróżnikami, influencerami i autorami książek, prelekcje, prezentacje regionów, konkursy, degustacje i zajęcia dla dzieci. Gwoździem programu będzie Festiwal Podróżników Zwrotnik.
Oficjalne otwarcie Międzynarodowych Targów Turystycznych ITTF Warsaw – 20 listopada (czwartek), godz. 11:00-12:30, Sala Goethego
20 listopada (czwartek): Dzień Klienta Korporacyjnego – dla firm organizujących podróże służbowe, wyjazdy integracyjne i eventy; w programie spotkania z przedstawicielami sektora MICE, HR i zakupów korporacyjnych.
Sala Kisielewskiego
10:30–11:15 – Przyszłość TMC i cyfrowych platform – kto naprawdę zarządza podróżą służbową? Prelegent: Damian Stefaniak – Category Manager Travel, Events & Fairs, Marketing, Siemens
11:30–12:15 – Mobilność firmowa w erze elektryfikacji – flota, wynajem i nowe modele rozliczeń Prelegent: Michał Mielczarek – EMEA Fleet & Travel Manager, Parexel
12:30–13:15 – Hotele i revenue management – kto wygrywa w grze o najlepsze stawki? Prelegent: Rafał Abramczyk – CEO, Klips Data
13:30–16:00 – Konferencja podsumowująca projekt zlecony przez MSiT: Strategia Rozwoju Turystyki Zorganizowanej (Przyjazdowej i Wyjazdowej) dla Polski na lata 2026–2035 Prelegent: Elżbieta Wąsowicz-Zaborek – Ekspert w zakresie ekonomiki i marketingu usług turystycznych, SGH Warszawa
Sala Goethego
12:45-14:15 – Podróże przyszłości: Co mówią trendy i dane o użytkownikach, o turystach jutra? Prelegent: Ringier Axel Springer Polska
14:30-15:45 – Bułgaria nieoczywista – podstawowe rodzaje turystyki i przedstawienie Bułgarskiej Organizacji Turystyki Winiarskiej
16:00-16:30 – Odkrywaj, rywalizuj, baw się – aplikacja TrekPoint jako nowa atrakcja turystyczna Prelegent: Polska Górom
Sala Rudniewa
10:30–17:00 – Forum Turystyki Grupowej 2025: Szybciej niż rynek. Mądrzej niż konkurencja Prelegent: Przezmorze.pl
21 listopada (piątek): Dzień Touroperatora – dla agentów, biur podróży i profesjonalistów rynku turystycznego; w programie prezentacje B2B, warsztaty, spotkania branżowe i networking
Sala Kisielewskiego
10:00-10:45 – Transformacja podatkowa: KSeF i kluczowe zmiany dla branży turystycznej
Prelegent: Justyna Zając-Wysocka, radca prawny, doradca podatkowy
11:00-11:45 – Wyzwania finansowe touroperatorów w zmieniającym się świecie – płynność, koszty, ryzyko
Prelegent: Jakub Makurat, Ebury Partners
12:00-13:15 – Konferencja podsumowująca projekt PIT współfinansowany przez MSiT – Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa turystów podczas wypoczynku na terenie Polski
Prelegent: Anna Ptak, prezes Oddziału Turystyki Dziecięcej i Młodzieżowej Polskiej Izby Turystyki
13:30-14:15 – Nowoczesne technologie w turystyce – od dynamicznego pakietowania po inteligentną obsługę klienta
Prelegent: Marzena Buczkowska-German, ekspert rynku turystycznego
14:40-15:15 – AI w turystyce – od teorii do praktyki: jak zmienia się praca touroperatora i agenta
Prelegent: Zuzanna Sprycha, prezes Turystycznej Organizacji Otwartej
15:30-16:15 – Z wirtualnego świata do rzeczywistości, czyli jak VR zwiększa sprzedaż w turystyce
Prelegent: Łukasz Mikosz, prezes Europejskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Turystycznych
Sala Goethego
10:30–10:45 – Marketing wielozmysłowy w turystyce – jak wykroczyć poza to, co widać, budując przewagę konkurencyjną
Prelegent: Justyna Bajer, IMS Sensory
11:45–12:15 – Polska Górom – jak uatrakcyjnić wycieczkę i nie zgubić grupy. Aplikacja TrekPoint jako wsparcie touroperatora
14:30–15:30 – Digital Out Of Home – od brandingu po sprzedaż w branży turystycznej
Prelegent: Agnieszka Wilczyńska, IMS Sensory
Sala Rudniewa
11:00–11:30 – Niesamowite Lubuskie
Prelegent: Łukasz Kozłowski
12:00–15:00 – Polska Federacja Turystyki Wiejskiej – „Wieś pełna możliwości – kierunki rozwoju turystyki wiejskiej w Polsce 2025–2035”
• Bezpłatna rejestracja dla profesjonalistów – do 18 listopada (wtorek) włącznie, po tym czasie bilety na targi będzie można kupić online i w recepcji targowej. Szczegóły na stronie wydarzenia.
• Wstęp na Festiwal Podróżników Zwrotnik jest bezpłatny. Darmowe wejściówki można pobrać online lub w recepcji targowej w dniu wydarzenia.
Serwis Turystyka.rp.pl objął wydarzenie patronatem medialnym.
