Raś na otwarciu ITTF: Przed polską turystyką złota era – dwie dekady rozwoju

Wiele wskazuje, że przed polską turystyką jest dziesięć, a nawet dwadzieścia lat złotych czasów – mówił podczas otwarcia Międzynarodowych Targów Turystycznych ITTF Warsaw wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś.

Publikacja: 20.11.2025 17:57

Itaka jest jednym z największych wystawców na targach ITTF

Itaka jest jednym z największych wystawców na targach ITTF

Foto: Filip Frydrykiewicz

Filip Frydrykiewicz

Sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Ireneusz Raś był jednym z otwierających dzisiaj w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie targi turystyczne ITTF.

Jak przypomniał Polska weszła do grona dwudziestu krajów o największej gospodarce. Rozwija się w tempie 3,4 procent (przewidywania wzrostu PKB na ten rok), ale turystyka rośnie jeszcze szybciej, bo w tym roku spodziewany wzrost przychodów tego sektora to 4 procent.

Dimitris Vassiliadis od roku pełni funkcję dyrektora Greckiej Narodowej Organizacji Turystycznej na
Dodał, że rada turystycznych ekspertów, którą powołał przy swoim stanowisku, przewiduje, że najbliższe 10-20 lat to będą złote czasy turystyki w Polsce. Ten rozwój wspomaga infrastruktura: nowoczesne lotniska, drogi, w tym autostrady, i „fantastyczne” hotele. A obok tego zabytki, kultura i gościnność (obecny na uroczystym otwarciu wiceminister rolnictwa Adam Nowak dodał do tego katalogu też polską żywność).

To wszystko zasługa polskich przedsiębiorców, a targi wpisują się w politykę państwa. - Dziękuję im za to, bo w trudnych czasach potrzebujemy dobrych relacji między ludźmi, a turystyka może być odpowiedzią na zagrożenia – mówił Raś. Podkreślił też, że Polska jest krajem bezpiecznym, turyści nie powinni się więc obawiać korzystać z jej walorów.

–  Idąc tu widziałem hasło targów „W trzy dni (tyle trwają targi – red.) dookoła świata. To chyba rekord Guinessa”, gratuluję – zakończył półżartem.

Izabela Stelmańska prezeska Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
ITTF – największe targi turystyczne w Polsce

Rozpoczęte dzisiaj targi to trzecia edycja tej imprezy, której idea narodziła się zaraz po pandemii. Jej organizatorami są Międzynarodowe Targi Poznańskie i Polska Izba Turystyki. Wydarzenie szybko zajęło pierwsze miejsce w kalendarzu imprez turystycznych – w obecnej edycji uczestniczy ponad 200 wystawców z 32 krajów i jest to największa taka impreza w kraju.

Jej pierwszy i drugi dzień wypełniają spotkania, konferencje i debaty branżowe. Trzeciego dnia organizatorzy zapraszają też szeroką publiczność na Festiwal Podróżników Zwrotnik.

LOT jest obecny na targach ITTF od początku. Zawsze wystawia stoisko w bawrach linii lotniczej.
Na IITF wystawiają się kraje, regiony, miasta, atrakcje turystyczne, biura podróży, przewoźnicy, obiekty noclegowe i firmy technologiczne.

Można odwiedzić między innymi najpopularniejsze wśród polskich turystów kierunki, jak Turcja, Grecja, Chorwacja, Egipt, Tunezja, Bułgaria, Włochy, Cypr, Malta, Portugalia, Marokoi i Gruzja.

Dalekie kraje reprezentują między innymi wystawcy z Kuby, Peru, Indii, Malediwów, Indonezji, Chin, Wietnamu i Ugandy.

Są też rodzime regiony, gminy i firmy, w tym Mazowsze, Śląsk, Małopolska i województwo łódzkie, Kraków, Łódź i Płock.

Największe stoiska należą też do biur podróży i linii lotniczych: Itaki, Rainbowa, Corala Travel Poland, Grecosa, TOP Touristik, LOT-u, Turkish Airlines i Qataru Airways.

Targi potrwają do soboty. Wstęp na nie jest wolny.

Serwis Turtystyka.rp.pl jest partnerem medialnym trzecich targów ITTF Warsaw.

Grecos wraca na targi turystyczne. Ostatnio można było odwiedzić to biuro przed pandemią na - nieist
Źródło: rp.pl

Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Szwajcarska turystyka rośnie. Pomogły piłka nożna kobiet i Eurowizja
Udział w trzeciej edycji ITTF Warsaw zapowiedziało ponad 200 wystawców z 32 krajów
Festiwal Podróżników Zwrotnik - nowość w programie targów turystycznych ITTF Warsaw
