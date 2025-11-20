Raś na otwarciu ITTF: Przed polską turystyką złota era – dwie dekady rozwoju

Sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Ireneusz Raś był jednym z otwierających dzisiaj w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie targi turystyczne ITTF.

Jak przypomniał Polska weszła do grona dwudziestu krajów o największej gospodarce. Rozwija się w tempie 3,4 procent (przewidywania wzrostu PKB na ten rok), ale turystyka rośnie jeszcze szybciej, bo w tym roku spodziewany wzrost przychodów tego sektora to 4 procent.

Dodał, że rada turystycznych ekspertów, którą powołał przy swoim stanowisku, przewiduje, że najbliższe 10-20 lat to będą złote czasy turystyki w Polsce. Ten rozwój wspomaga infrastruktura: nowoczesne lotniska, drogi, w tym autostrady, i „fantastyczne” hotele. A obok tego zabytki, kultura i gościnność (obecny na uroczystym otwarciu wiceminister rolnictwa Adam Nowak dodał do tego katalogu też polską żywność).

To wszystko zasługa polskich przedsiębiorców, a targi wpisują się w politykę państwa. - Dziękuję im za to, bo w trudnych czasach potrzebujemy dobrych relacji między ludźmi, a turystyka może być odpowiedzią na zagrożenia – mówił Raś. Podkreślił też, że Polska jest krajem bezpiecznym, turyści nie powinni się więc obawiać korzystać z jej walorów.