Raś na otwarciu ITTF: Przed polską turystyką złota era – dwie dekady rozwoju

Itaka jest jednym z największych wystawców na targach ITTF
Sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Ireneusz Raś był jednym z otwierających dzisiaj w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie targi turystyczne ITTF.
Jak przypomniał Polska weszła do grona dwudziestu krajów o największej gospodarce. Rozwija się w tempie 3,4 procent (przewidywania wzrostu PKB na ten rok), ale turystyka rośnie jeszcze szybciej, bo w tym roku spodziewany wzrost przychodów tego sektora to 4 procent.
Dodał, że rada turystycznych ekspertów, którą powołał przy swoim stanowisku, przewiduje, że najbliższe 10-20 lat to będą złote czasy turystyki w Polsce. Ten rozwój wspomaga infrastruktura: nowoczesne lotniska, drogi, w tym autostrady, i „fantastyczne” hotele. A obok tego zabytki, kultura i gościnność (obecny na uroczystym otwarciu wiceminister rolnictwa Adam Nowak dodał do tego katalogu też polską żywność).
To wszystko zasługa polskich przedsiębiorców, a targi wpisują się w politykę państwa. - Dziękuję im za to, bo w trudnych czasach potrzebujemy dobrych relacji między ludźmi, a turystyka może być odpowiedzią na zagrożenia – mówił Raś. Podkreślił też, że Polska jest krajem bezpiecznym, turyści nie powinni się więc obawiać korzystać z jej walorów.
– Idąc tu widziałem hasło targów „W trzy dni (tyle trwają targi – red.) dookoła świata. To chyba rekord Guinessa”, gratuluję – zakończył półżartem.
Rozpoczęte dzisiaj targi to trzecia edycja tej imprezy, której idea narodziła się zaraz po pandemii. Jej organizatorami są Międzynarodowe Targi Poznańskie i Polska Izba Turystyki. Wydarzenie szybko zajęło pierwsze miejsce w kalendarzu imprez turystycznych – w obecnej edycji uczestniczy ponad 200 wystawców z 32 krajów i jest to największa taka impreza w kraju.
Jej pierwszy i drugi dzień wypełniają spotkania, konferencje i debaty branżowe. Trzeciego dnia organizatorzy zapraszają też szeroką publiczność na Festiwal Podróżników Zwrotnik.
Na IITF wystawiają się kraje, regiony, miasta, atrakcje turystyczne, biura podróży, przewoźnicy, obiekty noclegowe i firmy technologiczne.
Można odwiedzić między innymi najpopularniejsze wśród polskich turystów kierunki, jak Turcja, Grecja, Chorwacja, Egipt, Tunezja, Bułgaria, Włochy, Cypr, Malta, Portugalia, Marokoi i Gruzja.
Dalekie kraje reprezentują między innymi wystawcy z Kuby, Peru, Indii, Malediwów, Indonezji, Chin, Wietnamu i Ugandy.
Są też rodzime regiony, gminy i firmy, w tym Mazowsze, Śląsk, Małopolska i województwo łódzkie, Kraków, Łódź i Płock.
Największe stoiska należą też do biur podróży i linii lotniczych: Itaki, Rainbowa, Corala Travel Poland, Grecosa, TOP Touristik, LOT-u, Turkish Airlines i Qataru Airways.
Targi potrwają do soboty. Wstęp na nie jest wolny.
Serwis Turtystyka.rp.pl jest partnerem medialnym trzecich targów ITTF Warsaw.
